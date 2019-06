Pedopornografia on line - 51 indagati in tutta italia : anche a Ragusa : Vasta operazione in tutta italia contro la Pedopornografia on line della polizia postale di Catania: 51 gli indagati, di cui 30 minori. anche a Ragusa

Pedopornografia on line - indagini su tutto il territorio Nazionale 51 indagati : Roma - Cinquantuno persone, tra le quali 30 minorenni, sono indagate in diverse regioni italiane dalla Procura Distrettuale e quella per i Minorenni di Catania per detenzione e divulgazione di pornografia minorile online in un'operazione condotta dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania sotto la direzione del Centro Nazionale contrasto Pedopornografia on line (Cncpo) che sta effettuando perquisizioni in tutta ...

Madre si rivolge alla polizia postale. Scoperto maxi giro di Pedopornografia online - 51 indagati : Le indagini sono partite grazie alla denuncia della Madre di un adolescente che si era accorta che il figlio aveva sul proprio smartphone immagini erotiche di minori, pubblicate sui due gruppi Whatsapp in questione alle quali il giovane aveva aderito. Diverse le città coinvolte.Continua a leggere

