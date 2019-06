Pedopornografia | 51 indagati tra cui 30 minorenni | si scambiavano immagini erotiche di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Tana della Luna” e “scoobyDank”: sono questi i nomi di due gruppi Whatsapp ai quali partecipavano circa 300 persone per scambiarsi materiale pedopornografico. A scoprire il grosso giro dionline sono state la Procura Distrettuale e quella per idi Catania che hanno indagato 51 persone tra cui 30 minori per detenzione e divulgazione di pornografia minorile online. Le indagini sono partite grazie alla denuncia della madre di un adolescente che si era accorta che il figlio teneva nel suo smartphonedi minori, pubblicate sui due gruppi Whatsapp in questione alle quali il figlio aveva aderito, gruppi sui quali inizialmente venivano condivisi foto e video di torture, suicidi e simili. La Polizia Postale ha acquisito così il contenuto dello smartphone, che la donna ha consegnato spontaneamente, e quello dei gruppi Whatsapp, ...

