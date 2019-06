Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Tutto è cominciato con ladi una mamma di Catania. La donna, sbirciando sul telefonino del figlio adolescente, aveva fatto una brutta scoperta: una serie di immagini a luci rosse molto esplicite, tra le quali anche diverse con minori come protagonisti. In particolare le foto erano state inviate in duedi WhatsApp a cui il ragazzo si era iscritto, chiamate 'Tana della Luna' e 'ScoobyDank'. Si tratta di gruppi che inizialmente erano nati per condivideredel genere 'Gore', ossia con torture, suicidi ed altre scene molto violente. Ladel giovane, preoccupata dalla scoperta, ha consegnato lo smartphone agli agenti della Postale; questi ultimi, grazie alle loro apparecchiature, partendo dall’analisi del cellulare hanno rintracciato i contenuti diffusi nel tempo da quelle applicazioni. Tra i vari partecipanti - in totale più di 300 - sono stati identificati ed in ...

vincecamaggio : Pedofilia online, madre denuncia lo scambio di materiale in chat tra ragazzi: 51 indagati - BRUNAMALVOLTI : RT @Agenzia_Ansa: Diffusione online di video pedopornografici, 51 indagati. Anche 30 minorenni. Perquisizioni in tutta Italia #ANSA https:/… - NewsMondo1 : Pedofilia online, 51 indagati in tutta Italia -