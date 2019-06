ilfogliettone

(Di venerdì 21 giugno 2019)all'Ars unparlamentare che si chiama 'Ora-Sicilia' al quale aderiscono i deputati Luigi Genovese, che lascia FI, Luisa Lantieri e Daniela Ternullo."A seguito di una fase di attenta analisi dell'attuale contesto politico regionale e nazionale, e in forza di una piena condivisione delle azioni fondamentali da avviare con l'obiettivo di imprimere unslancio ai lavori dell'Assemblea Regionale Siciliana, i tre parlamentari hanno deciso di avviare un percorso politico slegato dalle logiche 'centralistiche' dei partiti nazionali e fondato sull'azione collegiale e l'unione d'intenti: presupposti necessari per la costruzione di un progetto rivolto, in via assolutamente prioritaria, all'interesse della Sicilia e dei siciliani - si legge in una nota - I deputati aderenti alOra Sicilia procederanno nei prossimi giorni agli adempimenti propedeutici ...

ilfogliettone : Parlamento siciliano, nasce nuovo gruppo. Fibrillazioni in Fi - - CivicraziaItaly : Il Parlamento siciliano avrebbe dovuto recepire la legge nazionale sul taglio dei vitalizi entro il 30 maggio. Ma c… - BartFiore : Quando fu eletto mi sembra che disse: 'il mio governo sarà sotto una campana o una casa di vetro, tutti potranno ve… -