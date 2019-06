Parkinson | scoperti i primi sintomi della patologia

dilei

(Di venerdì 21 giugno 2019) Grazie a uno studio condotto da un team di ricercatori attivi presso il King’s College di Londra, è oggi possibile individuare nel cervello isegnali del morbo di. Lain questione, la seconda neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer, comincia a manifestare la sua presenza molto primacomparsa deifisici palesi, come per esempio il tremore delle mani. Secondo lo studio sopra citato, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle paginerivista Lancet Neurology, a essere coinvolta nelle manifestazioni inizialimalattia è l’area del cervello preposta alla produzione del neurotrasmettitore serotonina. Si tratta di un passo in avanti molto importante; fino ad ora, infatti, la serotonina non era mai stata associata all’insorgenza del morbo in questione. Il team del King’s College, guidato dal Dottor Marios ...

