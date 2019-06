Papa a Napoli | il Pontefice sul palco dell’architetto Scardaccione

Papa Francesco in visita a Napoli nel giorno del Solstizio d’Estate : La citta’ di Napoli e’ in fermento per l’arrivo di Papa Francesco domani, in occasione del convegno La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del mediterraneo, che si terra’ in mattinata alla pontificia facolta’ teologica dell’Italia meridionale, sezione san Luigi, a via Petrarca. La visita, in piena linea con il pontificato aperto e trasversale del pontefice argentino, si pone sulla scia del Documento ...

Papa Francesco a Napoli 21 giugno 2019 : orario - programma e traffico : Papa Francesco a Napoli 21 giugno 2019: orario, programma e traffico Papa Francesco sarà a Napoli domani, venerdì 21 giugno 2019, e la città partenopea si prepara ad accogliere il Pontefice. Il Comune ha infatti stabilito delle limitazioni di circolazione in alcune zone della città, che naturalmente renderanno più difficile del solito il traffico in diverse aree. Per questo motivo, andiamo a vedere il blocco traffico previsto, gli orari e le ...

Napoli - due fratelli fanno causa al papà sparito per mancanza d'amore : Lei ha trent'anni, suo fratello venticinque, hanno fatto causa al papà per «mancanza d'amore». La loro storia, unica nel suo genere, sarà in un fascicolo nelle mani...

Il Papa benedice la torcia dei saperi : le Universiadi di Napoli in Vaticano : La torcia dell'Universiade Napoli 2019, simbolo di pace, unione e fratellanza, è stata benedetta da Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Vaticano, alla presenza...

Noemi - dimessa la bambina di 4 anni ferita nella sparatoria a Napoli. Il papà : “Non ci sembra vero” : Ha quasi perso la vita per colpa di un proiettile, ma ora Noemi sta bene ed è tornata a casa. La bambina, di quattro anni, era stata ferita il 3 maggio a Napoli durante una sparatoria di Camorra. La mattina dell’11 giugno è stata dimessa dal reparto di rianimazione dell’ospedale Santobono. Continuerà le sue cure con un’assistenza medica domiciliare organizzata dalla Asl. “Finalmente siamo a casa e speriamo di riposare tutti ...

«Quel colloquio con il Papa - così lo convinsi a venire a Napoli» : È il 15 novembre 2018 quando Papa Francesco attende il presidente israeliano Reuven Rivlin nella biblioteca della seconda loggia del Palazzo apostolico, in Vaticano. Il Santo Padre ha la...

Napoli - Noemi lascia la rianimazione : ora è in stanza con mamma e papà | La bimba ferita 25 giorni fa : La piccola è stata trasferita in una degenza attigua alla rianimazione, deputata all'assistenza riabilitativa post intensiva

Napoli - Noemi lascia la Rianimazione : la bimba ferita in reparto con mamma e papà : Noemi ha lasciato il reparto di Rianimazione del Santobono: a distanza di 25 giorni dal grave ferimento subìto a piazza Nazionale, in un micidiale agguato di camorra - quando un proiettile...

Napoli - la mamma respinta dalla clinica e Marta nasce in casa con il papà : Il primo vagito lo ha raccolto il suo papà. Che l'ha presa tra le braccia, per la prima volta, nel piatto doccia del bagno di casa, nel centro di Ercolano. È lì che è...

Calciomercato Napoli - papà Mertens assicura : “Mio figlio resta” : E’ ormai un idolo dei tifosi partenopei e vuole proseguire la sua avventura al Napoli. E’ il padre di Mertens ad assicurare sul futuro del belga in azzurro. “Se Dries resterà a Napoli? Forse non ci crederete – dice Herman Mertens ai microfoni di Radio Crc – ma non abbiamo proprio parlato della sua permanenza a Napoli. Da ciò che so, il suo desiderio è restare. Mai parlato di futuro con lui, al momento, quello ...

Papa Francesco ?a Napoli - ecco i dettagli della visita : in elicottero al Parco Virgiliano : Manca poco più di un mese al ritorno a Napoli di Papa Francesco, «a distanza di quattro anni dalla sua intensa ed emozionante visita pastorale alla Comunità...

Lutto a Napoli : è morto a 60 anni Paolo Serretiello - papà di Radio Marte : Lutto a Napoli nel mondo dell'editoria: è scomparso all'età di 60 anni Paolo Serretiello, fondatore quarant'anni fa di Radio Marte. Presidente del Consiglio di...

Il papà di Noemi dichiara : 'Non lascio Napoli - devono andarsene i camorristi' : Dopo giorni di preoccupazione e di paura, i genitori di Noemi possono iniziare a tirare un sospiro di sollievo. La piccola, vittima involontaria di agguato mafioso, è cosciente e sveglia. Nonostante abbia ancora bisogno di una macchina per l'ossigeno, il papà parla di un vero e proprio miracolo per la salvezza della sua bambina. Nonostante le indagini proseguono, il genitore ha dichiarato di non voler vendetta o allontanarsi da Napoli. Piuttosto ...

Noemi - parla il papà : “Non lasciamo Napoli - vadano via i camorristi” : Il padre della piccola gravemente ferita nella sparatoria dello scorso 3 maggio: "Quell’uomo ha ferito anche lo Stato e ci auguriamo sia condannato dalla giustizia al massimo della pena". “Noi Napoli non la lasciamo. Sono i camorristi che devono andarsene da questa città bellissima”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il padre di Noemi, la bambina di 4 anni rimasta gravemente ferita per errore nell’agguato di piazza ...