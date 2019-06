Palinsesti 2019/2020 : il calendario delle presentazioni : Palinsesti 2018/2019 Non era mai successo in tempi recenti di passare un giugno senza Palinsesti, o meglio senza almeno una presentazione ufficiale perchè le notizie a riguardo continuano a circolare copiose. Quest’anno tutto è rimandato al mese di luglio, con Mediaset che aprirà il valzer delle conferenze, compito in passato spettato alla Rai. Da segnalare anche l’anticipo di Discovery che lo scorso anno ha presentato la sua ...

Palinsesti Mediaset - estate 2019 : i «mesi caldi» di Canale 5 - Italia 1 e Rete 4 : Manifest In attesa di scoprire cosa riserveranno le reti Mediaset nella prossima stagione tv, sono stati definiti i Palinsesti estivi. Ecco come Canale 5, Italia 1 e Rete 4 – salvo variazioni – ‘accompagneranno sotto l’ombrellone’ i telespettatori nei prossimi mesi (luglio e agosto). Palinsesti Canale 5, estate 2019: in arrivo nuove serie tv La Rete ammiraglia del Biscione sarà “più accesa” del solito ...

Palinsesti Rai 2019 : tra Cuccarini a «La Vita in diretta» e il ritorno di Raffaella Carrà : Lorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la fotostoriaLorella Cuccarini: la ...

Motomondiale - GP Catalogna 2019 : orari - programma e tv del fine settimana. Palinsesti Sky e TV8 : Dopo le incredibili emozioni vissute in Toscana con la vittoria all’ultimo respiro di Danilo Petrucci su Marc Marquez e Andrea Dovizioso il Motomondiale si avvia verso il suo settimo round che vedrà i migliori piloti del mondo battagliare sul circuito di Montmelò per il GP di Spagna. Occhi puntati sulla voglia di riscatto della Yamaha ufficiale, in grande difficoltà in occasione del Mugello, soprattutto con Valentino Rossi che ha bisogno ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo in tv. I Palinsesti completi giornalieri di RAI ed Eurosport : Manca sempre meno alla partenza del Giro d’Italia 2019. La 102a edizione della Corsa Rosa metterà di fronte come di consueto le stelle del panorama ciclistico internazionale, determinate a darsi battaglia nelle tre settimane di gara da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Il percorso si presenterà suddiviso in 21 tappe e lo spettacolo non mancherà sulle strade italiane. Dopo gli ultimi mesi caratterizzati da lunghe e complesse trattative, ...

Palinsesti Rai3 - estate 2019 : Raznovich e Sottile in prima serata : prima dell'Alba Reduce da una stagione foriera di sperimentazioni e novità, Rai3 rallenta i ritmi nei mesi più caldi dal punto di vista meteorologico. I Palinsesti estivi della rete diretta Stefano Coletta prevedono – nel periodo compreso tra il 2 giugno e il 7 settembre 2019 – conferme rispetto all’omologo periodo dell’anno precedente (soprattutto nel daytime), repliche e alcuni nuovi innesti. Ecco – salvo ...

Palinsesti Rai 2 - estate 2019 : arrivano le nuove «Streghe» : Streghe Carlo Freccero, in vista della rivoluzione annunciata per la prossima stagione, ha definito i Palinsesti estivi di Rai 2. Ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – sulla seconda rete della tv pubblica nei prossimi mesi, dal 2 giugno al 7 settembre 2019. Palinsesti Rai 2, estate 2019: prime time Film e soprattutto serie in prima tv domineranno l’estate di Rai 2. In particolare, ogni lunedì (dal 1° luglio) ci sarà ...

Palinsesti Rai 2 - estate 2019 : arrivano le nuove «Streghe» : Streghe Carlo Freccero, in vista della rivoluzione annunciata per la prossima stagione, ha definito i Palinsesti estivi di Rai 2. Ecco cosa andrà in onda – salvo variazioni – sulla seconda rete della tv pubblica nei prossimi mesi, dal 2 giugno al 7 settembre 2019. Palinsesti Rai 2, estate 2019: prime time Film e soprattutto serie in prima tv domineranno l’estate di Rai 2. In particolare, ogni lunedì (dal 1° luglio) ci sarà ...