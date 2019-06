ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Urla, insulti, minacce e schiaffi erano all’ordine del giorno in un asilo di Collesano, in provincia di. Per questo sei insegnanti sono statedall’insegnamento con l’accusa di maltrattamenti. Il giudice del tribunale di Termini Imerese le ha ritenute infatti responsabili di “numerosi e reiterati casi di maltrattamento e condotte vessatorie, materiali e morali” nei confronti dei propri alunni, bimbi di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Tre dellenon potranno esercitare la professione per dodici mesi, le altre tre per nove mesi. Brescia, maltrattamenti in un asilo nido: arrestate treincastrate dai filmati delle telecamere Le indagini, condotte dai Carabinieri, hanno preso il via a seguito di segnalazioni poi confermate da alcuni genitori. Gli investigatori ...

fattoquotidiano : Palermo, violenze fisiche e psicologiche su bambini dell’asilo: sospese sei maestre - Noovyis : Un nuovo post (Palermo, violenze fisiche e psicologiche su bambini dell’asilo: sospese sei maestre) è stato pubblic… - Gingor2 : RT @fattoquotidiano: Palermo, violenze fisiche e psicologiche su bambini dell’asilo: sospese sei maestre -