Palermo | il sindaco Leoluca Orlando | “Ho avuto rassicurazioni dal presidente E’ tutto in

Sentenza Palermo - Foschi : “accettiamo il verdetto” - il sindaco Orlando “cancellata l’assurda retrocessione” : Sentenza Palermo – Clamorosa Sentenza nel campionato di Serie B, 20 punti di penalizzazione per il Palermo con i rosanero che confermano la categoria, il Foggia retrocede in Serie C. “Abbiamo passato circa un mese per niente bello, ma adesso possiamo dire ‘meno male’, siamo nella nostra categoria”. Lo ha detto all’ITALPRESS il ds del Palermo Rino Foschi. “Volevamo fortemente rimanere in B e con ...

M5s - provvedimento disciplinare per ex candidato sindaco di Palermo Ugo Forello : Un procedimento disciplinare è stato aperto da parte del collegio dei probiviri del Movimento 5 stelle nei confronti Ugo Forello. Consigliere comunale di Palermo ed ex candidato sindaco del capoluogo siciliano, Forello si è distinto per aver sempre contestato l’alleanza dal M5s con la Lega e alcune scelte dei vertici 5 stelle sul fronte dell’immigrazione. Nel novembre scorso era stato rimosso da capogruppo dei 5 stelle. Solo lunedì, ...

Palermo - il sindaco Orlando diserta cerimonia al bunker. La sorella di Falcone : "No alle polemiche - sono un favore ai boss" : Il sindaco annuncia che non andrà alla cerimonia istituzionale in polemica con la scaletta degli interventi che dà la parola solo ai rappresentanti del governo gialloverde. Le parole di Salvini e Fico. Conte: "Obiettivo, fare terra bruciata alla mafia"

Palermo - Mastella : “Il sindaco Orlando non argomenta ma minaccia” : “Il collega sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per difendere le ragioni contro la retrocessione della squadra della sua città, non argomenta ma minaccia. Io credo che i playoff debbano andare avanti, come è giusto che sia, e bisogna rispettare il responso della giustizia sportiva. Non è la prima volta che capitano infortuni economici societari. Stavolta, e mi dispiace, è toccato al Palermo. Quanto, però, alla voce grossa di ...

Calcio : sindaco Palermo - 'sistema viziato da conflitto d'interessi' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Di fronte ad un sistema degli organi giudicanti del Calcio viziato da un evidente conflitto di interessi, restiamo in attesa di conoscere se esistono e quali sono gli annunciati provvedimenti del governo nazionale per evitare che la città e lo sport a Palermo subiscan

Caos Palermo - il sindaco si rivolge all’Avvocatura per un’azione legale : Caos in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C. Nelle ultime ore il sindaco di Palermo ha dato mandato all’Avvocatura comunale di verificare, “anche, ma non solo, in raccordo con la Societa’ Palermo calcio”, la possibilita’ di azioni legali contro la retrocessione in serie C stabilita dal Tribunale federale della Figc. Come si legge in una nota del Comune, ...

Calcio : sindaco Palermo si rivolge ad Avvocatura - 'accertare irregolarità' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - Il sindaco Leoluca Orlando ha dato formalmente mandato all'Avvocatura comunale di verificare, anche ma non solo in raccordo con la Società Palermo Calcio, la possibilità di azioni legali circa la vicenda specifica della società di Calcio, "quindi azioni per l'accertame

Calcio : sindaco Palermo - 'squadra non deve pagare errori del passato' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "L'amministrazione comunale conferma grande rammarico e grande sgomento per questa decisione che penalizza lo sforzo della squadra, i risultati agonistici, la tifoseria e l'intera città e che toglie la speranza di una prospettiva di uscita dal tunnel causata dalla vecc

Caos Palermo - il sindaco dopo la richiesta di retrocessione : “inchieste non penalizzino i risultati sportivi” : “Nelle ore in cui la squadra si accinge a giocare una partita importante per conquistare la serie A, credo sia fondamentale esprimere ai giocatori l’incoraggiamento a proseguire per il raggiungimento di questo importante risultato. Le inchieste e le verifiche doverose sulle vicende societarie passate ed attuali crediamo non debbano penalizzare i risultati sportivi, che sono poi i risultati cui guardano i tifosi e la città ai ...

Palermo : sindaco incontra ministro esteri Germania : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto ieri sera, a Palazzo delle Aquile, il ministro degli esteri della Repubblica federale di Germania Heiko Mass, in Sicilia in occasione della Festa dell'Europa. Ad accogliere il ministro, una rappresentanza di operatori culturali, a

Palermo - il sindaco Orlando : “Serve trasparenza per l’affidamento dello stadio” : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, hanno inviato oggi una lettera alla società US Città di Palermo, nella quale ricordano che “il Consiglio comunale attende da tempo che si chiarisca la situazione proprietaria finanziaria della società, prima di poter procedere a esaminare la proposta di affidamento dello stadio comunale ‘Renzo Barbera‘, da tempo ...

La protesta per l'aeroporto di Birgi a Palermo. Parla il Sindaco di Trapani Tranchida : Dopo la manifestazione di stamattina a Palermo per protestare contro la possibile chiusura dell'aeroporto di Trapani Birgi, interviene il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che pubblichiamo ...