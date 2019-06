Padova, sbanda e finisce col motorino sulla facciata del tunnel: 31enne muore sul colpo (Di venerdì 21 giugno 2019) Il drammatico incidente stradale si è consumato nella serata di giovedì all'altezza del cavalcavia dell'Unità d'Italia. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Il trentunenne è praticamente morto sul colpo, per lui inutili i soccorsi. (Di venerdì 21 giugno 2019) Il drammatico incidente stradale si è consumato nella serata di giovedì all'altezza del cavalcavia dell'Unità d'Italia. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Il trentunenne è praticamente morto sul, per lui inutili i soccorsi.

Tragedia della strada nelle scorse ore lungo le strade venete. Un uomo di 31 anni è morto a seguito di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri a Padova. Il dramma si è consumato in via Jacopo D'Avanzo, all'altezza del cavalcavia dell'Unità d'Italia che porta verso la stazione dei treni, poco dopo le 21 di giovedì 20 giugno. Dai primi accertamenti si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Per motivi ancora tutti da accertare, la vittima, che era in sella al suo motorino, ha improvvisamente sbandato all'imbocco di un tunnel andandosi a schiantare violentemente sulla facciata della galleria. Un impatto devastante che ha completamente distrutto il mezzo, uno scooter Gilera 125, sena a lasciare scampo dal centauro.