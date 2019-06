Padova | ' party' di Sant' Antonio per trovare marito e moglie

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Se si cerca “disperatamente” l’anima gemella, non bisogna assolutamente mancare alla grande festa, che sabato 22 Giugno, a, si terrà presso la Basilica di. Questo evento, molto particolare, fa parte di uno dei tanti appuntamenti che sono stati realizzati dai frati, proprio in occasione del Giugno Antoniano. L’evento che si chiama “casamenteiro”( che prende il nome proprio dall’appellativo che è stato dato alo in seguito al suo ruolo, in Portogallo ed in America Latina, di essere riuscito a far “accasare” molti giovani) è rivolto a tutti coloro che sono “single” ed hanno un’età compresa tra i 20 ed i 50 anni. Si terrà una messa ed in seguito una vera e propria festa Non solo momenti spirituali, ma anche momenti ludici di giochi e di grande divertimento. Gli organizzatori dell’evento, hanno fatto sapere, che nella Basilica di, attraverso la ...

Guido_Eu4ia : Questa sera EU4IA & CAFÉ ZHIVAGO #DIVENTATULASTAR - live & karaoke party IL MERCOLEDÌ PER CANTARE #eu4ia… -