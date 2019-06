ilpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ai Mondiali femminili in Francia inizia la fase finale: queste sono le giocatrici che potrebbero deciderne le sorti

ilpost : Otto calciatrici da seguire - otto_8_8 : RT @beabri: 'Le #donne sono al mondo solo per fare figli. Solo per lavare i panni.' È un video delle calciatrici tedesche, fatto per il #M… - PiazzettaSport : Bambina di otto anni scrive alla Panini per avere un album delle calciatrici -