Ottavi di finale mondiali femminili 2019 | calendario e date Gli orari tv

Tabellone Mondiali calcio femminile 2019 : gli accoppiamenti dagli Ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Dal 22 al 25 giugno andranno in scena gli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le migliori 16 squadre si confronteranno per contendersi gli 8 posti disponibili per i quarti e tra queste ci sarà anche l’Italia che affronterà il 25 giugno a Montpellier la Cina, in un match sulla carta molto equilibrato, in cui saranno pochi dettagli ad essere decisivi. accoppiamenti interessanti anche quelli tra Norvegia ed Australia, ...

VIDEO Camerun-Nuova Zelanda 2-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali calcio femminile. Nchout spinge le africane agli Ottavi di finale : Il Camerun si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia: la compagine africana batte per 2-1 la Nuova Zelanda grazie alla doppietta di Nchout, con rete decisiva al 95′, e rientra così nelle migliori terze, andandoa posizionarsi davanti a Nigeria ed Argentina. Highlights Camerun-Nuova Zelanda 2-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

ATP Londra – Anderson ko agli Ottavi : Simon trionfa in 3 set e vola ai quarti di finale : Anderson cede a Simon agli ottavi di finale del torneo ATP di Londra: il numero 8 del ranking ATP ko sull’erba londinese Anderson ko agli ottavi di finale del torneo ATP di Londra: il tennista sudafricano numero 8 del ranking mondiale maschile è stato eliminato dal francese Simon al terzo set. Il match è terminato dopo due ore e 6 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4. Adesso il francese Simon si prepara per sfidare ai ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 – Cristiana Girelli : “Essere arrivate prime vale molto. Ora ce la giocheremo negli Ottavi di finale” : Non è andata a segno questa sera ma comunque ha ricoperto un ruolo importante per la squadra. Cristiana Girelli, top scorer per l’Italia in questi Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, può festeggiare con le sue compagne il passaggio di turno da prime del raggruppamento C. La sconfitta contro il Brasile 1-0, frutto di un rigore “generoso” realizzato da Marta, non ha cambiato gli equilibri del raggruppamento, che ha ...

Mondiali calcio femminile - Italia sconfitta dal Brasile ma prima nel girone : ora aspetta l’avversaria agli Ottavi di finale : L’Italia del calcio femminile perde l’ultima sfida del girone di qualificazione ai Mondiali di Francia, ma si qualifica agli ottavi di finale da prima classificata. Le azzurre sono state sconfitte 1-0 dal Brasile per effetto di un rigore trasformato dalla goleadora Marta, la numero 10 verdeoro, che ha trasformato – col mancino, a incrociare, spiazzando la portiera Italiana Giuliani – un penalty concesso con parecchia ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Roger Federer supera in due set Millman. Lo svizzero agli Ottavi di finale contro Tsonga : Missione compiuta per Roger Federer che inizia con una vittoria la sua avventura sull’erba dell’ATP di Halle (Germania). Lo svizzero, all’esordio su questa superficie, ha ottenuto il successo contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) con il punteggio di 7-6 (1) 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match non semplice per lo svizzero, che affrontava un rivale che agli US Open 2018 gli aveva giocato un brutto ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è derby per la finale di spada! Poker italiano agli Ottavi nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17: Tra poco in pedana Errigo contro la russa Ivanova e Palunbo contro la tedesca Ebert. In palio due posti per i quarti di finale 16.16: E arriva finalmente la stoccata numero 15 di Elisa Di Francisca che supera 15-4 la israeliana Dvorkin e affronterà negli ottavi la francese Butruille 16.13: Sedicesimi di finale fioretto donne: Di Francisca-Dvorkin 14-4 16.13: Sedicesimi di finale ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è derby per la finale di spada! Errigo e Palumbo agli Ottavi nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23: Negli altri due quarti: Beran-Verwijlen 11-6, Freilich-Nishikin 14-12 15.21: E’ derby IN SEMIfinale PER L’ITALIAAAAA!!! Garozzo supera 15-11 l’austriaco Mahringer e affronterà Santarelli per un posto nella finale europea della spada maschile 15.21: Quarti di finale spada maschile: Garozzo-Mahringer 14-10 15.20: Quarti di finale spada maschile: Garozzo-Mahringer ...

