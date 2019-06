Open Sea Republic | Nintendo protagonista del festival presentato da Red Bull

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Grandi emozioni, divertimento e sano spirito di competizione: queste le caratteristiche che è in grado di offrireSwitch, la console da gioco più comoda, flessibile e dinamica di sempre. Caratteristiche che si possono trovare anche a bordo dell'eventoda RedSea, un enorme palco itinerante che salperà oggi, venerdì 21 giugno, da Genova a bordo di una nave GNV in direzione Olbia e farà ritorno domenica 23 giugno. Un esclusivoideato da Salmo in cui diversi ospiti si alterneranno, giorno e notte, nelle diverse location della nave. Ed è proprio qui che musica e i videogiochi si incontreranno grazie alla versatilità della console, che permette di passare con un semplice gesto dalla modalità TV a quella portatile, per portare ovunque i propri videogame preferiti, anche uscendo dalle mura di casa.ha allestito per l'occasione varie zone ...

