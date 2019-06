Onu | L' Italia deve far sbarcare i migranti della Sea Watch

L'Onu all'Italia : "Obbligata a far sbarcare i migranti della Sea Watch" : "Questi disperati devono essere sbarcati, è un obbligo sancito dalle norme internazionali". È il monito dell’agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) per bocca del portavoce Babar Baloch: i 43 migranti a bordo della Sea Watch 3, che si trova da 9 giorni a circa 15 miglia da Lampedusa devono poter sbarcare in Italia anche se i porti sono chiusi. "L’Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone", aggiunge il portavoce Onu, ribadendo che ...

Le parole prOnunciate da Salvini su Teheran ‘complicano’ i rapporti tra Italia e Iran : L'Iran 'avvisa' l'Italia. Secondoil presidente della commissione Esteri e Sicurezza nazionale del Parlamento Iraniano, Heshmatollah Falahatpisheh, le parole pronunciate dal ministro Matteo Salvini durante la sua vista negli Usa "danneggeranno sicuramente le storiche relazioni fra Teheran e Roma".

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la tappa di Ankara. Paola EgOnu resta a casa : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League che andrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 18 al 20 giugno. Le azzurre, già certe della qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale, affronteranno nell’ordine il Brasile, la Turchia e il Belgio. Assente Paola Egonu dopo il malore accusato al termine dell’incontro con la ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Paola EgOnu salta l’ultima tappa. L’azzurra resterà in Italia dopo il malore : Paola Egonu non parteciperà all’ultima tappa della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena dal 18 al 20 giugno ad Ankara (Turchia). L’opposto della nostra Nazionale salterà la trasferta che conclude la fase preliminare del prestigioso torneo internazionale, rimarrà in Italia dopo il malore accusato al termine della sfida contro la Corea del Sud che l’ha costretta anche a degli accertamenti in ospedale. ...

Volley - malore per Paola EgOnu : portata via in barella dopo Italia-Corea del Sud - azzurra in ospedale : Paola Egonu ha avuto un malore al termine di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile andato in scena ieri sera al PalaBarton di Perugia. L’opposto della nostra Nazionale, protagonista di una partita vertiginosa conclusa con 27 punti fondamentali per la vittoria contro la compagine asiatica, ha avuto un mancamento ed è stata portata via in barella: si parla di un calo di pressione dovuto al caldo. ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Corea del Sud 3-1 - le pagelle delle azzurre. EgOnu a corrente alternata - Bosetti determinante : Successo più sofferto del previsto, ma ugualmente fondamentale quello raccolto dalla Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui ...

VIDEO Italia-Bulgaria 3-0 - Nations League : highlights e sintesi. Azzurre travolgenti senza EgOnu : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria con un rapido 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di volley femminile, le Azzurre si sono imposte agevolmente al PalaBarton di Perugia e hanno infilato l’ottava vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale compiendo un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Six. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Bulgaria 3-0. VIDEO highlights ...

Migranti - Italia risponde all’Onu : “Critiche inadeguate. Ong favoriscono trafficanti” : Le critiche che l’Onu ha mosso all’Italia e al decreto Sicurezza bis con la lettera inviata lo scorso 15 maggio sono mosse “con un approccio inadeguato e di stupefacente ristrettezza mentale“. È scritto nella dura risposta Italiana inviata all’Alto commissario Michelle Bachelet, come riporta l’Ansa che ha potuto leggere il documento. Il testo sottolinea che il rispetto dei diritti umani è “un obiettivo ...

Migranti - Italia risponde a lettera Onu : 21.23 "Il trasferimento ripetuto di Migranti da alcune Ong, con l'obiettivo di dirigersi in Italia, è un tassello di una catena più articolata che porta a infrangere le disposizioni per l'ingresso legale nel territorio,il cui rispetto ricade tra le competenze primarie del ministro dell'Interno". Così si legge nella risposta Italiana alla lettera inviata il 15 maggio dall'Onu all'Italia. "Queste condotte reiterate -prosegue il testo- consentono ...

Italia-Bosnia 0-0 La Diretta BOnucci salva su Visca - Dzeko spara alto : A Torino l'Italia di Roberto Mancini affronta la Bosnia di Dzeko e Pjanic forte del successo ottenuto sabato scorso contro la Grecia. Gli azzurri marciano a punteggio pieno nel girone e fino ad...