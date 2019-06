Onu a Usa e Iran: dialogo e nervi saldi

Evitare l'escalation e mostrare "d'acciaio". Questo l'appello del Segretario generale dell'Onu, Guterres, rivolto agli Stati Uniti e all', allo scopo di scongiurare una deflagrazione della crisi in corso. Per Guterres il "è il miglior modo per far calare la tensione". L'Onu resta in contatto con Washington e Teheran, insistendo sulla moderazione anche nei colloqui informali. Guterres andrà al vertice G20 a Osaka,in Giappone, della prossima settimana: non si sa se incontrerà il presidente Usa, Trump.(Di sabato 22 giugno 2019)