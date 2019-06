Oggi inizia la stagione estiva e il massacro di Yulin | oltre 10mila cani trucidati nelle

Oggi inizia il massacro di Yulin : oltre 10mila cani trucidati nelle maniere più crudeli e nell’indifferenza : “Oggi, 21 giugno è una giornata di lutto non soltanto per tutti gli animalisti del mondo ma per chiunque sia una persona civile e dotata di un briciolo di sensibilità“: lo si legge in una nota di Piera Rosati, Presidente Nazionale LNDC Animal Protection. “A Yulin, città-prefettura della regione autonoma di Guangxi, nella Repubblica popolare cinese, si compie, ormai da 10 anni, un massacro di proporzioni gigantesche che gli ...

La stagione estiva inizia Oggi : Tecnicamente alle 17.54: è il solstizio d’estate, il giorno con più ore di luce dell'anno nell'emisfero boreale

Oggi inizia la stagione estiva : Oggi ci sarà il solstizio d’estate, ed nell'emisfero boreale è il giorno con più ore di luce dell'anno

Solstizio d’estate - perché Oggi inizia la stagione estiva : (foto: Getty Images) Pronti a godervi la giornata più lunga dell’anno? Il 21 giugno è il Solstizio d’estate, il giorno in cui il Sole raggiunge il punto più settentrionale (cioè più alto rispetto all’orizzonte) nella sua corsa annuale nei nostri cieli, regalandoci il massimo numero di ore di luce possibili nell’arco di una giornata. La data di oggi inoltre segna anche un altro appuntamento: l’inizio ufficiale ...

Concorso navigator : si inizia Oggi 18 giugno con la prova selettiva : oggi martedì 18 giugno si terrà presso la Fiera di Roma (in via Portuense, a Roma) la prima giornata della prova selettiva dei 2980 navigator, ovvero coloro i quali affiancheranno i centri per l'impiego, per il ricollocamento dei disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza. La prova selettiva si svolgerà anche il giorno seguente ovvero domani mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. I candidati dovranno trovarsi per il check-in all' ingresso ...

Accadde Oggi : nel 1929 nasce Anna Frank e nel 1942 - sempre il 12 giugno - inizia a scrivere il suo diario : Il 12 giugno 1929 nasceva a Francoforte Anna Frank, adolescente simbolo della Shoah, ricordata anche ai giorni nostri grazie al prezioso diario che scrisse negli anni più bui della sua breve vita. Anna morì a soli 16 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen. Il suo celebre diario, divenuto un best seller, inizia proprio il 12 giugno 1942, giorno del suo 13° compleanno. Anna viveva con la famiglia ad Amsterdam dove, per sfuggire alle ...

Meteo : inizia una settimana di fuoco - Oggi anche locali forti temporali : L'alta pressione sub-tropicale si sta distendendo totalmente su gran parte del Mediterraneo centrale dove sta sovrastando anche la nostra penisola : la causa principale di questa dinamica persistente...

Soccavo : 30 anni fa il Napoli di Maradona - Oggi l’immondizia. L’iniziativa degli abitanti per far rinascere il Centro Paradiso : Trent’anni fa c’era la fila, fuori da quel cancello azzurro. Bambini sulle spalle dei papà con sciarpe e magliette da far autografare, rare le foto, e se qualcuno avesse parlato di selfie lo avrebbero guardato come un marziano. Tutti lì per Lui, per una foto o una firma, ma bastava anche solo guardarlo: in mezzo al campo c’era Maradona che, per la verità, godeva parecchio di quelle attenzioni e regalava palleggi ...

Accadde Oggi - 8 giugno 1990 inizia il Mondiale in Italia : un’estate di notti magiche : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Parliamo dell’8 giugno 1990, data d’inizio del Mondiale in Italia. La rassegna iridata prese il via sulle notte della canzone “notti magiche” di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, inno che accompagnerà gli azzurri nel corso del torneo. L’Italia arrivava dalla deludente eliminazione negli ottavi di finale del Mondiale messicano del ...

All you need is pop 2019. Inizia Oggi la festa di Radio Popolare. Concerti e incontri : dagli Stato Sociale a Lercio.it : Torna la festa di Radio Popolare. Paolo Fresu, Lo Stato Sociale, The André, Omar Pedrini, Laioung, Clementino e i Bluebeaters sono solo alcuni degli artisti presenti al festival che si svolgerà il 7, 8 e 9 giugno nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, in Via Ippocrate 47 a Milano. Tre giorni di eventi, incontri, laboratori e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali. E poi, spettacoli di tutti i generi, dallo show di Lercio.it ...

Inizia Oggi il Mondiale femminile : le quote di Sisal Matchpoint : Fischio d’inizio per i Mondiali di calcio femminile in Francia, un mese di calcio in rosa che si preannuncia entusiasmante, soprattutto perché vedrà l’Italia tornare a disputare la fase finale di un Mondiale a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione, che però si concluse subito, già nella fase a gironi. C’è fiducia attorno al gruppo delle Azzurre di Milena Bartolini, anche se il Gruppo C con Australia, Brasile e Giamaica non è dei ...

Inizia Oggi il Mondiale femminile. Tra parità di genere e nomi da tenere d’occhio : Stasera alle 21 inizierà il Mondiale di calcio femminile. L’ottava edizione (soltanto) della Fifa Women’s World Cup. Una storia brevissima. Finora hanno vinto tre volte gli Usa, due volte la Germania, una la Norvegia e una il Giappone. Ci sono però delle prime volte da elencare, in questo Mondiale. Lo fa Gaia Piccardi sul Corriere della Sera. Innanzitutto, tra le 24 Nazionali in campo, ci sono quattro debuttanti: Cile, Scozia, Sudafrica e ...

Apex Legends : l'evento a tempo limitato "Caccia Leggendaria" inizia Oggi : l'evento a tempo limitato "Caccia Leggendaria" di Apex Legends comincia oggi.All'interno dell'evento, come riporta VG247, saranno presenti una serie di sfide che vi ricompenseranno con skin rare, epiche e leggendarie. Caccia Leggendaria sarà disponibile in Italia alle ore 19:00 di oggi, rimanete sintonizzati con noi per ulteriori dettagli circa i tempi di inattività riguardanti l'aggiornamento.Inoltre, per inaugurare la seconda Stagione di Apex ...

Meteo : Oggi 1 Giugno 2019 inizia l'estate meteorologica - ancora disturbi al sud! : oggi 1 Giugno fa ufficialmente il suo ingresso in Italia l´estate Meteorologica, da non confondere con l´estate astronomica che avrà inizio il 21 Giugno 2019 con l'affascinante solstizio...