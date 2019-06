Oggi è la Giornata Mondiale del selfie

ilfogliettone

(Di venerdì 21 giugno 2019) Sono utilizzati come fonte giornalistica e citati nelle discussioni politiche,sono perfino spunto di una traccia dell`esame di maturità. Si tratta del: entrato a far parte del linguaggio (e della gestualità) comune quasi un decennio fa, nel 2013 il termine è dichiarato "parola dell`anno" ed entra a far parte delll'Oxford English Dictionary. Sempre in quell`anno gli viene dedicata unacelebrativa che ricorre domani, il 21 giugno infatti è ladelil termine è finalmente nobilitato e riconosciuto a tutti gli effetti come lo strumento scelto da un`intera generazione per raccontarsi. E non è più solo una questione di Millennials, Generazione X, Y o Z, ilparte integrante del nostro vivere le relazioni, virtuali e non. Basti pensare che ne vengono scattati ogni giorno 93 milioni e la sola parola "" è citata sui social ...

