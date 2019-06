ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ore 17.54.. Occhi puntati verso l’orizzonte. Questione di millesimi di secondo e poi sembrerà tutto come prima. Ma anche solo per pochi istanti in più il 21 giugno 2019 sarà ilpiù, o con più luce, almeno per noi italiani che viviamo nell’emisfero boreale. Proveniente dal latino solstitium – composto da sol, Sole, e sistere, fermarsi – il terminerivela già i connotati di massima di un fenomeno astronomico che vuole il Sole nel suo muoversile costellazioni e poi sostare nel cielo per un attimo prima di cominciare la sua discesa che toccherà il punto più a Sud durante ild’inverno. La data deloscilla tra il 20 e 22 giugno – Colpa del calendario e degli anni bisestili. ”La Terra impiega 365 giorni e circa sei ore per compiere un’orbita completa intorno al Sole”, ha spiegato l’astrofisico ...

BartAprile : RT @Regione_Sicilia: Ancora una volta la @NASA ha scelto la foto di una spiaggia siciliana per la rubrica Astronomy Picture of the Day. Vie… - FQMagazineit : Oggi è il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno: ecco 5 curiosità sul 21 giugno - Regione_Sicilia : Ancora una volta la @NASA ha scelto la foto di una spiaggia siciliana per la rubrica Astronomy Picture of the Day.… -