Nuove insicurezze e risposte di cartapesta

(Di venerdì 21 giugno 2019) In questi mesi molti cittadini stanno dimostrando, attraverso il voto, di volersi affidare alla sicurezza promessa dall’uomo forte che se ne fa garante. E non importa se, nel corso del primo anno di governo, siano aumentate lenel lavoro, nella maggiore precarietà delle finanze pubbliche, nelle minori tutele per le famiglie e soprattutto per i soggetti più fragili e bisognosi.I nuovi uomini di governo, di fronte alla crisi che attanaglia la nostra quotidianità, hanno risposto con i proclami standardizzanti, hanno gridato a una generica perdita dei valori, hanno proposto la necessità di un quadro di regole più duro. Hanno trovato colpevoli da gettare in pasto all’opinione pubblica, denunciando complotti e volontà punitive.E la maggioranza degli italiani sembra aver accettato questa estrema semplificazione, in nome di un ...

