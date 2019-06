Nuova forte scossa nel Pacifico | al largo della Nuova Zelanda

Indonesia : forte scossa di terremoto nella Nuova Guinea - 19 giugno 2019 : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 giugno 2019, esattamente alle 19.24 italiane, corrispondenti alle 02.24 del 20 giugno all'epicentro, sulla Nuova Guinea occidentale, nella...

Terremoto in Nuova Zelanda : settima forte scossa in ultimi 4 giorni. E in Giappone 26 feriti per il sisma di martedì : Nuova scossa di Terremoto in Nuova Zelanda alle isole Kermadec. Il sisma, registrato alle 9,01 (ora italiana; 19.01 ora locale), ha avuto un'intensità di magnitudo 6.5 e si è...

Meteo - il caldo concede una breve tregua ma tornerà più forte di prima : Nuova ondata africana da Venerdì : Meteo – Il caldo che ha attanagliato l’Italia per una decina di giorni abbondanti, sta concedendo una tregua: la settimana centrale del mese di Giugno è iniziata con temperature in calo in tutt’Italia. Lunedì 17, infatti, la città più calda è stata Lecce con “appena” +34°C, in netto calo rispetto ai picchi che fino a Domenica avevano lambito i +40°C su gran parte del Paese. A Milano la temperatura massima è stata di ...

Nuova forte scossa di terremoto nel Pacifico - a largo della Nuova Zelanda : Una Nuova scossa di terremoto di forte intensità si è verificata nel Pacifico, a largo dell'Australia. Il sisma, magnitudo 6.3 secondo i dati dell'INGV, si è verificato in mare aperto, per...

Terremoto Tolmezzo - Nuova forte scossa di magnitudo 3 - 1 : Terremoto Tolmezzo, nuova forte scossa di magnitudo 3,1 La scossa, avvertita alle 15:40 di domenica, segue altre due superiori alla magnitudo 3 registrate nei giorni precedenti in provincia di Udine Parole chiave: Terremoto ...

Nuova forte scossa di terremoto al largo della Nuova Zelanda [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 07:17:13 ora italiana (17:17:13 ora locale), ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Violenta scossa di terremoto alle Isole Kermadec, allarme tsunami in Nuova Zelanda e nell’oceano Pacifico Violenta scossa di terremoto nel Pacifico: rientrato l’allarme tsunami L'articolo Nuova forte scossa di terremoto al largo ...

Renault Captur 2 – A Francoforte (12 – 22 settembre) la Nuova serie : Dopo la Clio 5, è la volta di rinnovare il piccolo crossover che proprio da questa vettura deriva. La Captur infatti nasce proprio da quest’idea. Una versione rialzata della Clio. Non penso che neppure presso la Regie si potessero immaginare il successo riscosso. Analizzando bene il prodotto e il contesto del Mercato dell’auto attuale però, la Captur può rappresentare un’auto che copre diverse fasce. Può essere ...

Forte sisma di magnitudo 7.7 in Papua Nuova Guinea : revocata allerta tsunami : Un potentissimo sisma di magnitudo 7.7 della scala Richter è stato registrato oggi, martedì 14 maggio 2019, alle 22:58 (ora locale), poco al largo delle coste della Papua Nuova Guinea. Secondo l'Usgs americano il violento terremoto avrebbe avuto il suo esatto epicentro 45 chilometri a nordest rispetto alla città di Kokopo, fra il mare di Bismark e le Isole Salomone. L'evento avrebbe avuto un ipocentro molto superficiale, individuato a soli 10 ...

Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...

La Nuova estate della Fortezza Medicea : Saranno allestite mostre fotografiche, organizzate presentazioni di libri, messi in scena spettacoli teatrali e di danza. SPORT&WELLNESS Professionisti nell'ambito dello sport e in generale del mondo ...

Terremoto - forte scossa di 7.2 nel Pacifico - a Papua Nuova Guinea : Una forte scossa di Terremoto con una magnitudo di 7.2 è stata registrata al largo di Papua Nuova Guinea , nel sud-ovest del Pacifico . Ne dà notizia l'Istituto di Geofisica americano, Usgs,. Non c'è ...

Anthem si aggiorna alla versione 1.1.0 ed aggiunge una Nuova roccaforte : Aprile sta quasi per terminare, ma BioWare ha fornito alcuni dettagli riguardanti il nuovo aggiornamento di Anthem che sarà disponibile a partire da oggi.Il responsabile della community Andrew Johnson ha rivelato su Twitter che l'aggiornamento del gioco 1.1.0 sarà rilasciato oggi ed aggiungerà una nuova roccaforte. Altre informazioni verranno date attraverso le note complete della patch.Oltre a questo Johnson ha promesso un aggiornamento per ...

Filippine - Nuova forte scossa sismica : 8.50 Un nuovo fortissimo terremoto,di magnitudo 6.4 Richter secondo l'osservatorio americano USGS, ha colpito il sud delle Filippine dopo quello di ieri che ha colpito il nord del Paese. L'epicentro è stato rilevato vicino a Tutubigan, centinaia di chilometri a sud rispetto a quello di ieri. In un primo tempo la stima provvisoria della magnitudo del sisma di oggi era stata di 6.6.