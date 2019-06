Nuoto | Trofeo Settecolli 2019 | Simona Quadarella superba nei 1500 stile libero Personale

Nuoto – Trofeo Sette Colli - azzurri sempre protagonisti : Sabbioni terzo - bene anche Bianchi e Pirozzi : Buoni risultati per Sabbioni, Pirozzi e Bianchi al Trofeo Sette Colli di Roma Grande spettacolo nelle vasche di Roma con l’edizione 2019 del Trofeo Sette Colli. I campioni più forti del Nuoto si stanno sfidando per quello che si sta dimostrando un appassionante assaggio degli imminenti Mondiali di Nuoto 2019. Gli italiani vanno fortissimo. Oltre al primo posto di Detti, anche Sabbioni è salito sul podio, conquistando un ottimo ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli - Simona Quadarella impressionante : doppiata un’avversaria - vittoria e record personale nei 1500 : Simona Quadarella spettacolare al Trofeo Sette Colli di Roma: record personale e primato della competizione davanti al suo pubblico Simona Quadarella non si smentisce mai! La giovane nuotatrice italiana regala sempre emozioni incredibili e grande spettacolo in vasca. Oggi, nei 1500 femminili del Trofeo Sette Colli, l’azzurra ha segnato un fantastico tempo, fermando il crono sui 15.48.84, stabilendo dunque il nuovo record della ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Adam Peaty vince i 100 rana - Nicolò Martinenghi è ottimo secondo - Fabio Scozzoli settimo : Era la gara più attesa e le aspettative non sono state deluse. I 100 rana uomini del 56° Trofeo Settecolli in Roma avevano in sé alti contenuti tecnici: il pluricampione olimpico e mondiale Adam Peaty, la coppia brasiliana Joao Junior Gomes/Felipe Lima e i nostri Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli. Acqua bianca è stata in questa gara grazie ad un Peaty che, pur carico di lavoro, ha saputo toccare la piastra in 58″72, unico ad abbattere il ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Terzo posto per Codia nei 100 farfalla : Le Clos si impone in rimonta su Metella : Piero Codia chiude al Terzo posto la finale dei 100 farfalla al Trofeo Sette Colli: il nuotatore azzurro si piazza dietro al vincitore Le Clos che supera in rimonta Metella Per 75 metri si è rivisto il Piero Codia di Glasgow. Un buon segnale in vista dei Mondiali di Gwangju per il nuotatore azzurro che ha chiuso la finale dei 100 farfalla maschili del Trofeo Sette Colli in terza posizione in 51?95. Codia si è piazzato dietro il vincitore ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Si rompe il costume : Martina Carraro 2ª nella finale dei 100 rana femminili : Secondo posto per Martina Carraro nella finale dei 100 rana: la nuotatrice azzurra si piazza dietro la spagnola Jessica Vall Montero a causa di un piccolo imprevisto precedente alla gara Dopo la vittoria di Gabriele Detti nei 400 metri, l’Italia sfiora una fantastica doppietta nel Trofeo Sette Colli, con Martina Carraro che perde per un soffio la prima posizione nei 100 rana femminili. La nuotatrice azzurra si è piazzata dietro la ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Gabriele Detti vince e convince i 400 sl al Foro Italico. Il guanto di sfida mondiale è lanciato : Gabriele Detti c’è, nonostante le fatiche di una preparazione assai pesante ed un obiettivo chiaro in testa: i Mondiali 2019 in Corea del Sud dal 21 al 28 luglio. Il toscano, protagonista nella finale dei 400 stile libero al Trofeo Settecolli 2019 a Roma, si è testato nelle otto vasche in un contesto, forse, non così altamente qualificato ma probante soprattutto per verificare la sua condizione. Il campione del mondo degli 800 sl ha ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Detti in finale nei 400 sl con il miglior tempo - Pellegrini out nei 50 sl : Prima giornata di gare al Trofeo Sette Colli, Gabriele Detti benissimo nei 400 sl mentre Federica Pellegrini fallisce la finale nei 50 sl Buone sensazioni per Gabriele Detti nella prima mattinata del Trofeo Sette Colli, il nuotatore azzurro centra il miglior tempo nelle batterie dei 400 stile libero, ottenendo agevolmente l’accesso in finale. Dietro il livornese si piazzano il danese Ipsen e Matteo Ciampi, distante quasi tre secondi ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Ilaria Cusinato dà forfait per un virus. Brutte notizie per i Mondiali a Gwangju : Prende il via quest’oggi la 56esima edizione del Trofeo Settecolli, rinomato meeting di Nuoto che vede ai nastri di partenza tutta la Nazionale guidata da Cesare Butini. Un evento che ha richiamato tanti atleti stranieri di un certo calibro, tra cui la magiara Katinka Hosszu e il britannico Adam Peaty. Purtroppo, arriva una notizia negativa sul fronte italico dalla piscina del Foro Italico: la mistista Ilaria Cusinato non prenderà parte ...

Nuoto : presentata 56esima edizione trofeo ‘Sette Colli’ : Roma – “Sara’ un test molto importante che dara’ il senso della preparazione portata avanti fino a questo momento, ed e’ l’ultima gara prima di partire per i mondiali di Nuoto di Gwangju, in Corea del Sud, in programma dal 21 al 28 luglio”. Federica Pellegrini e’ pronta ad affrontare le gare agli internazionali di Nuoto che si svolgeranno, da domani fino a domenica, nella vasca del Foro italico. La ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli 2019 : Federica Pellegrini - l’araba fenice nei 200 sl al Foro Italico : Lo scenario è sempre magnifico ed esclusivo. E’ tutto pronto al Foro Italico di Roma per il 56° Trofeo Sette Colli, tappa dell’innovativo circuito LEN Swimming Cup (21-23 giugno). La Nazionale italiana di Nuoto guidata da Cesare Butini si presenterà al gran completo per testarsi in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, programmati dal 21 al 28 luglio. Tra le vedette della compagine tricolore ci sarà sempre lei, ...

Nuoto - tutto pronto per il 56° trofeo Sette Colli : Paltrinieri e Pellegrini guidano il gruppo azzurro : Sono oltre i 500 gli atleti iscritti italian e stranieri in rappresentanza di 39 Paesi, il gruppo azzurro sarà guidato da Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini Dal 21 al 23 giugno vanno in scena gli Internazionali di Nuoto, 56° trofeo Sette Colli, per il quale le iscrizioni sono ormai chiuse. Batterie venerdì e sabato a partire dalle ore 10, mentre domenica si scenderà in acqua alle 9.30 per le prime sfide dell’ultima ...