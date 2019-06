Nuoto | Settecolli 2019 | venerdì 19 batterie Tutte le stelle azzurre in finale Federica

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - Detti in scioltezza - bene le punte azzurre. Dalle 19.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Si chiude qui la sessione di batterie della prima giornata del Settecoli 2019. Discrete notizie per l’Italia,. che ha piazzato tutti i suoi big nelle finali di oggi pomeriggio. Appuntamento, dunque alle 19 per la prima sessione di finali del meeting romano 12.18: Solo due italiani in finale dove ci saranno Fratus, Manaudou, Andrew, Condorelli, Shioura, Dotto, Puts e ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - Detti in scioltezza. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Miglior tempo di Gabriele Detti nell’ultima batteria dei 400 stile libero con 3’50″28 e una forte decellerazione nel finale. Secondo il danese Ipsen 10.59: 1’52″61 il passaggio di Detti che sta dominando l’ultima batteria 10.57: Matteo Ciampi con 3’53″78 vince la penultima batteria e va al comando della graduatoria provvisoria davanti ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - attesa per Detti. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: geremia Freri con 3’55″63, secondo posto per Hinawi, israeliano 10.42: Mattia Mosconi con 3’57″33 vince la seconda batteria, davanti a Giovannoni e Luca De Tullio 10.38: Vittoria nella prima batteria per il tedesco Buessing che fa segnare il crono di 4’05″90 10.33: Partita la prima batteria dei 400 stile uomini 10.32: Sono ben cinque le azzurre che ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Ilaria Cusinato dà forfait per un virus. Brutte notizie per i Mondiali a Gwangju : Prende il via quest’oggi la 56esima edizione del Trofeo Settecolli, rinomato meeting di Nuoto che vede ai nastri di partenza tutta la Nazionale guidata da Cesare Butini. Un evento che ha richiamato tanti atleti stranieri di un certo calibro, tra cui la magiara Katinka Hosszu e il britannico Adam Peaty. Purtroppo, arriva una notizia negativa sul fronte italico dalla piscina del Foro Italico: la mistista Ilaria Cusinato non prenderà parte ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - subito in gara Detti - Quadarella e Codia. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato - colpita da virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.36: La prima notizia di giornata non è positiva. Ilaria Cusinato ha dato forfait: la mistista veneta, inserita nel contingente azzurro dal ct Butini ad inizio settimana, sarebbe stata colpita da un virus piuttosto violento che non le permette di allenarsi da qualche giorno. Dubbi anche sulla sua presenza almeno nei primi giorni del collegiale azzurro in programma dopo il Settecolli 9.35: ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - subito in gara Detti - Quadarella e Codia. Rientra Manaudou : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata del Settecolli 2019 – Il ritorno di Pellegrini sui 200 stile – Le sfide di Paltrinieri e Detti – Le startlist del Settecolli – Gli italiani al via – Le stelle straniere presenti – Il programma completo e la programmazione Tv del Settecolli 2019 Buongiorno e bevenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del ...

Diretta Settecolli Nuoto 2019/ Streaming video Rai : programma 1giornata : Diretta Settecolli 2019 Streaming video e tv: orario, programma e risultati della prima giornata di gara di nuoto al Foro Italico, oggi 21 giugno.

Nuoto - Settecolli 2019 oggi : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara venerdì 21 giugno : Si dia inizio alle danze. A partire da oggi, nella stupenda piscina del Foro Italico in Roma, prenderà il via il 56° Trofeo Settecolli, tappa dell’innovativo circuito LEN Swimming Cup. Una manifestazione nella quale la Nazionale Italiana sarà al gran completo, per testarsi in vista dei Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud, programmati dal 21 al 28 luglio. Quest’oggi vedremo, dunque, tanti protagonisti di spicco, confrontarsi con ...

Nuoto - Settecolli 2019. Venerdì grandi firme con Peaty - Le Clos - il ritorno di Manaudou e i maghi della velocità. Curiosità per Quadarella e Codia : E’ un Venerdì grandi firme quello che attende gli appassionati di Nuoto pronti a seguire un Trofeo Settecolli molto interessante. Dopo le Champions Swim Series e il Mare Nostrum, si tratta di un appuntamento molto importante di confronto per gli atleti azzurri a un mese esatto dal Mondiale di Gwangju dove l’Italia si presenta con tante speranze di ben figurare. Si parte con le due gare veloci del dorso con la campionessa Mondiale in ...

Nuoto - Settecolli 2019 : i favoriti gara per gara. Detti e Paltrinieri - che sfida sugli 800 sl! Tanti duelli di alto livello al Foro Italico : E’ tutto pronto allo Stadio del Nuoto per la 56esima edizione del Trofeo Sette Colli. Nella celebre piscina del Foro Italico in Roma vedremo all’opera tutta la nostra Nazionale, che si sta preparando in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, previsti dal 21 al 28 luglio. Un test probante quello degli Internazionali 2019, visto che vi saranno Tanti atleti stranieri di alta levatura che puntano a fare bene. Ci sarà, ...

Nuoto - Settecolli 2019. Passa da Roma la nuova sfida di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti : meno gemelli per essere più vincenti : meno gemelli per vincere di più. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri arrivano al Settecolli da percorsi sempre meno simili per incrociarsi solo in una gara, gli 800 stile libero, a differenza di quando, qualche tempo fa, si affrontavano ripetutamente dai 400 ai 1500. Si allungano le distanze per Greg, si accorciano per Gabri: una scelta naturale, non certo voluta per evitare le sfide dirette ma per dare maggiori stimoli e venire incontro alle ...

Nuoto - Settecolli 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Ormai ci siamo. Dal 21 al 23 giugno (l’atteso Trofeo Settecolli, giunto alla sua 56esima edizione (clicca qui per il programma), andrà in scena e sarà una grande occasioni per i partecipanti di gareggiare in una piscina unica come quella del Foro Italico in Roma, nel contempo testarsi in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, previsti dal 21 al 28 luglio Si preannuncia una manifestazione dall’alto tasso tecnico con la ...

Nuoto - Settecolli 2019 : tutte le stelle straniere presenti. Il rientro di Manaudou - Hosszu e Le Clos prendono la mira per Gwangju : E’ un Settecolli sempre più internazionale quello che nel fine settimana andrà in scena nella piscina del Foro Italico a un mese dall’inizio dei Mondiali di Gwangju. Se la Nazionale azzurra al gran completo farà tappa a Roma sulla strada per la Corea, sono tante anche le stelle internazionali che utilizzeranno la tre giorni italiana come passaggio fondamentale in vista della kermesse mondiale asiatica. I fari sono puntati soprattutto ...

Nuoto - Settecolli 2019 : tutti i big italiani presenti. Al via Pellegrini - Quadarella - Detti e Paltrinieri : Tappa di passaggio o esame di riparazione. Il Settecolli 2019, più di altre edizioni, divide letteralmente in due l’ItalNuoto che si appresta ad essere protagonista alla piscina del Foro Italico da venerdì a domenica. Da una parte le star che hanno già in tasca il pass per i Mondiali di Gwangju che non hanno come obiettivo il risultato cronometrico ma solo la preparazione dell’evento iridato attraverso il confronto con grandi avversari che ...