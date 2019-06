Nuoto | Federica Pellegrini | “Soddisfatta di questi 50 sl 10 anni dagli ori di Roma?

Nuoto - Settecolli 2019 - venerdì 19 batterie. Tutte le stelle azzurre in finale. Federica Pellegrini si migliora sui 50 - Francia super con Metella e Manaudou : Si apre senza particolari sussulti la prima sessione di batterie della edizione 2019 del Trofeo Settecolli, il meeting internazionale di Nuoto che raduna al Foro Italico di Roma tanti supercampioni del Nuoto mondiale a un mese esatto dalla rassegna iridata di Gwangju. Tutti gli italiani più attesi centrano l’ingresso in finale e nel pomeriggio anche Simona Quadarella si unirà ai vari Detti, Scozzoli, Martinenghi, Carraro, Condorelli, Codia ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli 2019 : Federica Pellegrini - l’araba fenice nei 200 sl al Foro Italico : Lo scenario è sempre magnifico ed esclusivo. E’ tutto pronto al Foro Italico di Roma per il 56° Trofeo Sette Colli, tappa dell’innovativo circuito LEN Swimming Cup (21-23 giugno). La Nazionale italiana di Nuoto guidata da Cesare Butini si presenterà al gran completo per testarsi in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, programmati dal 21 al 28 luglio. Tra le vedette della compagine tricolore ci sarà sempre lei, ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Non so se farò i 200 sl ai Mondiali. Se sarò pronta - gareggerò su questa distanza” : Un weekend un po’ speciale quello trascorso da Federica Pellegrini. La pluricampionessa del mondo dei 200 stile libero è stata la vedette del meeting nel Campus Aquae a Pavia ed il seguito è stato notevole. Dopo la sua partecipazione all’evento a Caserta, Fede si è esibita nella piscina lombarda ed è stato un grande ritorno, ovvero quello dei 400 stile libero. Neanche a dirlo è arrivata la vittoria, con il crono di ...

Nuoto - International Swimming League 2019 : Gabriele Detti entra a far parte degli Aqua Centurions capitanati da Federica Pellegrini : E il cerchio si chiude in vista della prossima International Swimming League, circuito di gare di Nuoto alternativo alla FINA a cui sono iscritti tanti campioni della vasca. A far parte di questa manifestazione ci sarà anche il campione del mondo degli 800 stile libero, nonché bronzo iridato ed olimpico dei 400 sl ed a Cinque Cerchi dei 1500 sl, Gabriele Detti. Il livornese, che nel prossimo weekend sarà al via della terza tappa delle ...

Nuoto : Federica Pellegrini si aggiudica i 100 stile libero a Caserta. Tanto pubblico per la campionessa veneta : Federica Pellegrini continua il proprio programma di avvicinamento ai Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio) e, dopo aver ben figurato a Budapest (Ungheria) nelle Championships Series della FINA, l’azzurra è stata la vedette del Grand Prix di Napoli, disputato a Caserta. Un bagno di folla ha accolto la nostra portacolori che, come sempre, genera entusiasmo in ogni competizione a cui decide di partecipare. La campionessa veneta, ...

Nuoto - Filippo Magnini dopo la squalifica : “Lotterò fino all’ultimo - strano che Federica Pellegrini non sia stata ascoltata” : dopo la conferma della squalifica di 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping per assunzione o tentata assunzione di sostanze dopanti, l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ieri ha convocato una conferenza stampa ed ha espresso i suoi pensieri a riguardo di una vicenda che, a suo dire, non ha basi solide e si poggia su nulla di concreto. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, infatti, ha espresso infatti grande ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Budapest 2019 : Panziera e Scozzoli vittoriosi e in grande spolvero - Federica Pellegrini terza nei 100 sl : Prima giornata di gare nella seconda tappa delle FINA Champions Swim Series, circuito itinerante che la Federazione Internazionale ha voluto lanciare nel periodo primaverile. Un day-1 in cui le prestazioni di livello non sono mancate e gli azzurri presenti hanno messo in mostra eccellenti prestazioni. Panziera E Scozzoli DA URLO – Nei 200 dorso donne c’era attesa per la nostra Margherita Panziera, detentrice del miglior crono al ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Il tempo qui a Trieste è un buon segnale nei 200 stile libero” : Federica Pellegrini risponde presente e pur in una fase di carico nuota in modo convincente i suoi 200 stile libero nel Meeting Calligaris di Trieste. Le quattro vasche continuano ad esserle amiche, nonostante il distacco di una stagione dopo il trionfo mondiale a Budapest. 1’56″98 per l’azzurra, impostando il pilota automatico sul passo dei 29″8 per vasca e chiudendo con un tempo decisamente interessante, di pochi decimi ...

Nuoto. Federica Pellegrini ancora sotto 1’57” a Trieste : prosegue la marcia di avvicinamento alle Champions Swim Series! : E’ una Federica Pellegrini pronta alla sfida più attesa di questa fase di stagione, dedicata alla dura preparazione in vista dei Mondiali ma caratterizzata, tra una settimana esatta, anche dal debutto alle Champions Swim Series in scena a Budapest, quella vista oggi a Trieste. Nel Meeting Calligaris di Trieste la campionessa azzurra non va lontana dal tempo fatto segnare un mese fa a Riccione ai Campionati Italiani che le ha permesso di ...