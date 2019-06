(Di venerdì 21 giugno 2019) Salvatore Piredda, 98di Arbus, da tutti conosciuto come, ha coronato il suo sogno sostenendo l'esame per la. Ex minatore, all’orale ha parlato degli armamenti italiani nella Seconda guerra mondiale e ha ottenuto la promozione con il massimo dei voti con i complimenti della commissione e l’applauso dei suoi giovani compagni di classe.