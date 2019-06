Nomine Ue | niente accordo | bruciati gli “Spitzenkandidat” Tutto rinviato al 30

ilfogliettone

(Di venerdì 21 giugno 2019) La discussione sulledei nuovi vertici delle istituzioni Ue al vertice dei capi di Stato e di governo di ieri, a Bruxelles, è terminata alle due di notte con un nulla di fatto. Il negoziato sulle, quindi, continua, con la speranza di riuscire a risolverlo in un nuovo vertice Ue straordinario il 30 giugno. "Non c'è stata maggioranza su nessun candidato", ha riferito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk durante la breve conferenza stampa alla fine della riunione. "Il Consiglio europeo - ha aggiunto Tusk - ha convenuto sulla necessità di avere un pacchetto diche rifletta la diversità dell'Ue. Ci incontreremo di nuovo il 30 giugno. Nel frattempo proseguirò le consultazioni, che includeranno anche il Parlamento europeo".In realtà, un risultato la discussione di ieri l'ha raggiunto: è stato chiaramente abbandonato il principio, che il Parlamento europeo ...

monicafrassoni : #EUCO: ambizione per #clima sconfitta dal veto dei governi nazionali. Nulla di fatto sulle nomine UE. Ecco cosa è s… - WildProton : RT @monicafrassoni: #EUCO: ambizione per #clima sconfitta dal veto dei governi nazionali. Nulla di fatto sulle nomine UE. Ecco cosa è succe… - redin20righe : Ue, niente intesa su nomine. Bruxelles gela Italia per i conti -