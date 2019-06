Nicole Mazzocato: Le calunnie di Fabio? È tutto patetico e pericoloso (Di venerdì 21 giugno 2019) Nicole Mazzocato torna a parlare delle accuse che Fabio Colloricchio le ha rivolto a Supervivientes e continua a non spiegarsi i motivi di simile atteggiamento.La storia tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sembrava essere finita in pace, poi tutto è cambiato quanto lui è approdato a Supervivientes.



Qui, si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti nei confronti della ex fidanzata accusandola di avergli fatto vivere quattro anni di inferno e di averlo tradito. Esternazioni forti, talmente tanto da spingere Nicole a rivolgersi ad un legale per tutelare la sua immagine. Così, in una intervista a Uomini e Donne Magazine, la Mazzocato ha continuato a manifestare stupore per quanto detto dall'ex tronista sul suo conto. "Sono stata cresciuta con dei valori: quando si decide di intraprendere una relazione e combattere per essa, niente è stato vano o inutile. Sono grata a me stessa per la forza, l'amore e la grinta che ho messo nel vivermi tutte le mie storie perché sono una che non si arrende davanti a nulla – ha esordito la modella - . Mi hanno insegnato che tutti i momenti vanno custoditi in maniera preziosa a prescinder se siano occasioni positive o negative. Ma ancor di più che non è giusto dare le colpe agli altri – per giunta false – solo per vittimismo o ai fini televisivi, con l'intento di impietosire".

Con queste parole, Nicole ha lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di raccontare dettagli intimi su quanto successo con Fabio Colloricchio e, riguardo le accuse che lui le ha rivolto, ha detto: “Sono venuta a conoscenza dell’ennesima calunnia proprio pochi giorni fa, ma, nonostante questo, rimango composta, come fa una vera donna. La stessa che perdonava, la stessa che aiutava in vari ambiti e la stessa che capiva sempre. Non serve parlare ora, soprattutto perché non l’ho fatto fino ad oggi. Non sarà questa l’occasione in cui parlerò male di una persona a cui, ahimè, voglio ancora bene e che prima di partire mi ha abbracciato dicendomi che meritavo tutta la felicità del mondo perché sono una bella persona”. Nicole, quindi, continua a non darsi una spiegazione per l’atteggiamento di Fabio: “Mi difendo dicendo che spero vivamente che ci sia una spiegazione o che magari si scopra che in queste isole caraibiche esistono funghi allucinogeni, perché trovo che tutto questo sta diventando patetico e purtroppo pericoloso”. “Ho sorvolato su molte cattiverie dette sul mio conto, ma con queste ultime devo prendere un provvedimento legale – ha concluso - . Da qui in poi non parlerò più di Fabio. Purtroppo non si smette mai di conoscere le persone, ma di tutto questo non voglio più far parte”.