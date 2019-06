Netflix pensa a vibrazioni sullo smartphone per far toccare i film

La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel mondo degli eSports : Ferrari Netflix – La Ferrari è in trattativa con la piattaforma di streaming Netflix per il suo coinvolgimento in un secondo documentario sul campionato di Formula 1. Inoltre, la casa automobilistica italiana, starebbe preparando il proprio debutto nel mondo degli eSports. Come riporta “SportsProMedia”, il team principle Mattia Binotto ha confermato che la Scuderia italiana […] L'articolo La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel ...