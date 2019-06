Navigator | direttore Aspal Sardegna | “Rischiano di prendere schiaffoni | non hanno

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) La figura delcontinua ad essere al centro del dibattito sul reddito di cittadinanza. Dopo l’apertura delle selezioni nella scorsa settimana, oggi al Festival del Lavoro in corso a Milano ilgenerale di Anpal Salvatore Pirrone ha provato a chiarire che “i loro compiti di assistenza tecnica verranno definiti regione per regione”. Ma è proprio dalle agenzie del lavoro regionali che arrivano le critiche più forti: “I? Secondo me rischieranno di– scherza Maurizio Temussi,generale di– perché allo stato attuale inonle specifiche per affrontare i beneficiari del reddito di cittadinanza” Roma, la carica dei. In migliaia alla ricerca di un posto di lavoro ma pochi sanno cosa andranno a fare ...

