ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ilè tornato in porto. L’ultima avventura sotto il segno dell’iniziativa itinerante per la promozione dei Musei del mare e della marineria d’Italia (74 gli enti che aderiscono) con la goletta Oloferne, si è conclusa il 13 giugno con una centinaia dia Porto San Giorgio, dove l’amministrazione sta lavorando al progetto di un nuovodel Mare. Molte le tappe del viaggio. In Slovenia e Croazia sono state Pirano, Fiume, Draga di Moschiena, Laurana/Lovran – Krk/Veglia, Novalja nel golfo di Zara e infine Betina per il Forum 2019 dell’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo. Il viaggio tra leorientale è stato sostenuto da JPS Jadranski Pomorski Servis di Rijeka/Fiume società di servizi di rimorchio portuali. A visitare la goletta Oloferne sono state in totale circapersone. La navigazione è ...

Cascavel47 : Museo Navigante, 2500 visitatori per la missione sulle coste dell’Adriatico tra gli ecomusei marittimi croati e slo… - Noovyis : Un nuovo post (Museo Navigante, 2500 visitatori per la missione sulle coste dell’Adriatico tra gli ecomusei maritti… - FQMagazineit : Museo Navigante, 2500 visitatori per la missione sulle coste dell’Adriatico tra gli ecomusei marittimi croati e slo… -