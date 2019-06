Muriel saluta la Fiorentina | “Non dimenticherò mai questi cinque mesi”

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Luis, attaccante colombiano, hato con un post su Instagram lae Firenze: “Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancellerà mai dalla mia testa e dal mio cuore5 mesi di Firenze. Di viola. Di”. Calciomercato, tentativo con la Spal per Lazzari “Ci ho messo tutto me stesso, tra gol ed errori. Tra smorfie e bacioni. Ecco, quelli non me limai. Così come il calore della gente che vive per la. Che soffre per la. E che spero con tutto il cuore possa tornare a sorridere prestissimo per le vittorie della. Grazie, perché mi avete fatto sentire a casa. Perché io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa. Perché porterò per sempre… un bacione, tutto mio, per Firenze”, ha aggiunto. Ora per lui si profila un ...

GoalItalia : L'amaro saluto di Muriel alla Fiorentina: 'Non è andata come volevamo', ora c'è l'Atalanta ?? - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??????#Muriel saluta: 'Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancellerà mai… - BombeDiVlad : ??????#Muriel saluta: 'Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancell… -