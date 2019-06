Motori – KIA Seltos | il nuovo SUV compatto coreano che strizza l’occhio ai giovani

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Presentata in India la nuova Kia, il SUVsarà prodotto dalla fine del 2019 per il mercato globale Dalla seconda metà di quest’anno, KIA metterà in vendita a livello globale unSUV, chiamato KIA. Appena presentato al motor show di Nuova Delhi, questoSUVverrà prodotto in india ed in Corea per essere poi venduto sui mercati di tutto il mondo. La casa coreana non ha ancora dichiarato ufficialmente in quali nazioni sarà realmente venduto, ma si sa per certo che questoSUV oltre che Asia ed Europa raggiungerà sicuramente gli Stati Uniti. La nuova cinque posti KIApropone un’estetica robusta, con molti dettagli cromati, fari dal design innovativo. Secondo i designer di casa KIA è stata pensata per catturare l’attenzione diclienti che sono alla ricerca di una buona dotazione tecnologica e di ...

infoitscienza : Kia Seltos: foto, dimensioni, motori, uscita - Motori_IO : Nuova Kia Seltos: svelato il nuovo crossover compatto - Investireoggi : Nuova Kia Seltos: svelato il nuovo crossover compatto -