Motori – Ford è presente al Parco del Valentino con le sue muscle car GALLERY

Ford - Chiude lo stabilimento di Motori nel Galles : La Ford continua ad annunciare chiusure di impianti nel quadro del suo programma di ristrutturazione delle attività europee. La fabbrica di motori di Bridgend, nel Galles meridionale, è destinata a Chiudere i battenti entro il mese di settembre dell'anno prossimo.1.500 posti a rischio. La chiusura dello stabilimento, che segue di pochi mesi l'analoga decisione presa per la fabbrica di trasmissioni di Blanquefort, nei pressi di Bordeaux, ...

Motori – Driving Skills For Life : l’impegno gratuito di Ford per la sicurezza stradale dei più giovani : Il Ford DSFL rappresenta l’impegno dell’Ovale Blu nell’area della Corporate Social Responsibility che si sostanzia nella presa di coscienza e nello studio della società, con lo sguardo rivolto, soprattutto, ai più giovani Al via l’edizione 2019 di Ford Driving Skills For Life (DSFL), il programma di corsi gratuiti di guida responsabile indirizzato ai giovani nella fascia d’età 18-25, che torna in Italia per il 7° anno consecutivo e ...

Motori – Guida autonoma Ford : come auto e robot sostituiranno il lavoro dell’uomo : Ford sta collaborando con Agility robotics per esplorare una nuova frontiera nel mondo dell’automazione e un modo innovativo di pensare a come effettuare le consegne Partendo dall’assunto che lo shopping online sia attualmente tra le cose più amate al mondo, Ford si è messa all’opera per cercare di risolvere al meglio la sfida dell’ultimo miglio, ovvero la parte più complessa dell’attività di consegna. A tal proposito, Ford sta ...