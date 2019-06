Motori – Citroën vince il prestigioso premio “Car Design Award 2019” grazie al suo

Motori – Nuovo Citroën C5 Aircross : sarà presentato al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Citroën C5 Aircross sarà presentato ufficialmente in Italia durante il Salone dell’Automobile di Torino presso il Parco del Valentino Parco Valentino è uno degli eventi automotive più importanti in Italia. L’edizione di quest’anno, quinta della serie, si svolgerà a Torino dal 19 al 23 giugno 2019, con una previsione di oltre 600mila visitatori. Confermati i criteri originali di questa manifestazione: ingresso gratuito al pubblico, ...

Motori – Citroën dà l’opportunità di imparare a guidare già a 10 anni : Per i suoi 100 anni, Citroën si rivolge ai più giovani con il programma di apprendimento della guida YOUNG DRIVER, si impara a guidare già a partire dai 10 anni di età imparare presto significa imparare meglio. I conducenti che hanno seguito le guide assistite hanno meno incidenti degli altri: infatti, gli allievi che hanno avuto lezioni in giovane età hanno in media il 60% di incidenti in meno quando sono davvero al volante. In Francia, ...

Motori – Citroën cerca un piccolo di nome Andrea nato il 4 giugno 2019 : BornAndré, il particolare concorso di Citroën che regala una vettura a tutti gli Andrea nati il 4 giugno 2019, per celebrare i 100 anni della fondazione Citroën stupisce sempre con le sue bizzarre iniziative, l’ultima? quella di regalare una C3 Origins ad un bambino nato il 4 giugno 2019 con il nome di Andrea. Nel giorno dell’anniversrio dei 100 anni del Marchio del doppio gallone, Citroën lancia il concorso #BornAndré, in ...

Motori – Citroën punta tutto sulla mobilità elettrica a guida autonoma [GALLERY] : Il Capo designer di Citroën, Pierre Leclerq: “19_19 ed AmiOne, non riguardano solo un esercizio di stile, ma una vera visione futuribile per l’Azienda” Pierre Leclerq, afferma a che: “guida autonoma ed elettrificazione creeranno una vera rivoluzione nel design dell’automotive“. Il Capo designer di Citroën ha rilasciato alcune interessanti affermazioni durante l’intervista fatta da Europe ...

Motori – Citroën C1 2019 tecnologia e sicurezza da fuoriclasse [GALLERY] : La piccola citycar francese Citroën C1 si aggiorna, il modello 2019 è ricco di tecnologia e risulta essere ai vertici della categoria per la sicurezza Riferimento di stile e design nel segmento delle citycar, Citroën C1 propone numerose tecnologie ai vertici della categoria anche per sicurezza e comfort. Sei airbag di serie frontali, laterali e a tendina, il sistema ESC che interviene in caso di perdita di aderenza, il limitatore di ...

Motori – Citroen fa scuola di… comodità : da oltre cent’anni è come viaggiare in poltrona [GALLERY] : Da sempre all’avanguardia in termini di comfort, Citroën può vantare una storia fatta di costanti innovazioni orientate al benessere a bordo L’automobile nacque scomoda, con panchette dure come il legno con cui erano realizzate. Ben presto arrivarono comode imbottiture rivestite in pelle (all’epoca il materiale più solido e resistente) adatte alle intemperie cui era esposto lo stesso conducente. Quando Citroën produsse la sua prima 10HP ...