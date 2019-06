Mondo di Mezzo | 17 a giudizio nel terzo filone dell’inchiesta | anche Carminati

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ci sono altri 17 rinvii aperdi, l’inchiesta della procura di Roma che ha svelato l’esistenza di Mafia capitale. A disporli è stato il gup della Capitale. Si tratta della terza trdella maxi indagine su Massimo, altri l’ex terrorista dei ‘Nar‘ già condannato in appello a 14 anni.il Cecato è tra le 17 persone rinviate a. Le accuse sono a vario titolo di corruzione, estorsione, bancarotta, turbativa d’asta, traffico di influenze illeciti, trasferimento fraudolento di valori e finanziamento illecito., invece, sarà processato per concorso in usura con l’aggravante “di aver agito al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso radicata a Roma”. Il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per alcune posizioni tra cui quella di Gennaro Mokbel e dell’ex direttore del quotidiano “Il ...

UffiziGalleries : #23giugno ad ingresso gratuito occasione speciale per visitare #Boboli e le sue collezioni botaniche che vengono da… - repubblica : A spasso con Apollo, il ligre: è il felino più grande del mondo - pjzzaftme : RT @adornostar: Quindi se non sbaglio, Shawn e Camila sono amici e non stanno insieme ma hanno fatto una canzone e un videoclip dove sono d… -