Mondiali femminili | Italia-Cina ancora in diretta su Raiuno

Mondiali femminili - la sfida Italia- Cina : Passare il primo turno era l’obiettivo primario dell’Italia femminile ai Campionati Mondiali femminili in corso in Francia ma ora le ragazze Mondiali vogliono di più. Dopo aver messo in fila Australia e Brasile, vincendo il proprio raggruppamento per la prima volta nella storia, l’Italia di Milena Bertolini si appresta a sfidare la Cina negli ottavi di finale: martedì alle ore 18 a Montpellier in palio c’è l’accesso tra le prime otto del mondo. ...

Ottavi di finale dei Mondiali femminili : Italia Cina : Agli Ottavi di finale dei mondiali femminili “Francia 2019” le azzurre della Bertolini si scontreranno con la Cina.L’Italia contro la Cina. Questo é l’esito dei gironi. Questa sarà la sfida delle azzurre negli Ottavi di finale dei mondiali femminili.Il teatro dove andrà in scena lo spettacolo sarà lo stadio La Mosson, di Montpellier.Non é andata male, ma poteva andare meglio. La Nigeria sarebbe stato un avversario più ...

Italia - chi è l'avversario agli ottavi?/ Mondiali femminili : il 25 giugno c'è la Cina : Mondiali femminili, chi è l'avversario dell'Italia agli ottavi? Cina la rivale più probabile, questa sera arriverà l'ufficialità. Le ultime notizie

L’Italia giocherà contro la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali femminili : Le ultime partite della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminili hanno stabilito l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale: sarà la Cina, nazionale qualificata alla fase ad eliminazione diretta del torneo come una delle quattro migliori terze classificate. Nel

Svezia-Stati Uniti Mondiali femminili : formazioni - quote e pronostico : Svezia-Stati Uniti mondiali femminili: formazioni, quote e pronostico Il mondiale femminile per le città della Francia – paese ospitante – continua a far appassionare tutto il mondo del calcio e non solo. In Italia, le ragazze della CT Bertolini hanno tenuto con il fiato sospeso ben 7,3 milioni di spettatori per la partita di Martedì sera contro il Brasile. Il torneo sta quasi per arrivare al giro di boa, con i vari gruppi che ...

Camerun-Nuova Zelanda Mondiali femminili : formazioni - quote e pronostico : Camerun-Nuova Zelanda mondiali femminili: formazioni, quote e pronostico Giovedì 20 Giugno 2019 alle ore 18:00 si giocherà Camerun-Nuova Zelanda, l’ultima partita del girone E del mondiale femminile. Camerun-Nuova Zelanda: Vincere per continuare a sperare Olanda 6, Canada 6, Camerun 0, Nuova Zelanda 0: ecco cosa recita la classifica del girone E del mondiale femminile. La qualificazione diretta è già archiviata, matematicamente ...

Paesi Bassi-Canada Mondiali femminili : formazioni - quote e pronostico : Paesi Bassi-Canada mondiali femminili: formazioni, quote e pronostico Si giocherà il 20 giugno alle ore 18:00 il match valido per la 3a giornata del Mondiale Femminile del gruppo E tra Olanda e Canada. La gara si giocherà allo Stade Auguste-Delaune di Reims, in Francia. Paesi Bassi-Canada: corsa al primo posto nel girone Sia le olandesi che le canadesi hanno 6 punti in classifica, con le europee posizionate al comando della classifica ...

Mondiali femminili - indennizzi : alla Juve quasi 41 mila euro : Mondiali femminili indennizzi Fifa – Come accade per i Mondiali di calcio maschili, anche per quelli femminili la Fifa ha deciso di corrispondere degli indennizzi ai club che “prestano” le proprie calciatrici alla manifestazione. Per l’edizione del 2019 – scrive “Marca” –, il massimo organismo calcistico mondiale paga quasi 3 milioni di euro a 198 […] L'articolo Mondiali femminili, indennizzi: alla Juve quasi 41 mila euro è stato ...

Mondiali femminili - le classifiche dei gironi : La prima fase del torneo finisce questa sera con le ultime quattro partite dei gironi: quattordici nazionali sono già qualificate agli ottavi, ne mancano due

Mondiali femminili Gruppo F : Francia 2019 analisi e pronostico : Mondiali femminili Francia 2019 Gruppo F: il pronostico e l’analisi su Stati Uniti, Svezia, Cile e Thailandia.Va in scena oggi alle ore 21:00 l’ultimo atto del Gruppo F dei Mondiali femminili Francia 2019. L’analisi e il pronostico di Stati Uniti, Svezia, Cile e Thailandia.Analizziamo la situazione del Gruppo F: Gli Stati UnitiGli Stati Uniti d’America sono primi, a pari punti con la Svezia, a 6 punti. L’ultima ...

Mondiali femminili Gruppo E : Francia 2019 analisi e pronostico : Mondiali femminili Francia 2019 Gruppo E: il pronostico e l’analisi su Olanda, Canada, Camerun e Nuova Zelanda.Va in scena oggi alle ore 18:00 l’ultimo atto del Gruppo E dei Mondiali femminili Francia 2019. L’analisi e il pronostico di Olanda, Canada, Camerun e Nuova Zelanda.Analizziamo la situazione del Gruppo E: L’OlandaL’ Olanda è prima in virtù del maggior numero di gol fatti. Praticano un buon gioco e hanno ottime ...

Focus ascolti TvBlog : Italia-Brasile dei Mondiali femminili 2019 su Rai1 : Il risultato -di ascolto perchè di questo qui parliamo- è di quelli che non si dimenticano: oltre il 29% di share e 6.525.254 telespettatori per il netto di Italia-Brasile del Mondiale di calcio femminile ieri sera su Rai1 con un picco di 7.150.012 telespettatori ed il 31,82% di share alle ore 21:19. Un dato che rende merito alla Rai con l'intuizione della prima donna direttore di Rai1 Teresa De Santis a volere il calcio femminile nel prime ...

Video/ Italia Brasile - 0-1 - : highlights e gol - sconfitta indolore. Mondiali femminili : Video Italia Brasile, 0-1,: highlights e gol, le immagini salienti della indolore sconfitta azzurra a Valenciennes nei Mondiali di calcio femminile 2019.

Mondiali femminili 2019 : chi sarà l’avversaria dell’Italia agli ottavi? : Dopo l’approdo dell’Italia agli ottavi, scopriamo le probabili avversarie in base alle sei combinazioni possibili.La Nazionale italiana femminile approda agli ottavi di finale come prima nel girone di qualificazione, nonostante la sconfitta di misura con il Brasile a causa di un rigore molto dubbio concesso dall’arbitro messicano Montes e trasformato da Marta. L’Italia ha passato la fase a gironi soltanto ...