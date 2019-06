Milan | ufficiale l’arrivo di Frederic Massara | sarà il nuovo direttore sportivo rossonero

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il clubha ufficializzato l’ingresso in società di, che ricoprirà il ruolo diSi completa il quadro dirigenziale delche, questo pomeriggio, ha ufficializzato l’ingresso in società di. L’ex Roma ricoprirà il ruolo di, come riferito dal club in una nota: ‘ACcomunica che affiderà, a partire dal 1° luglio p.v., il ruolo didella Prima Squadra a, il quale riporterà direttamente alSviluppo Strategico Area Tecnica del Club, Paolo Maldini., nato a Torino l’11 novembre 1968, da calciatore ha collezionato 221 presenze tra Serie A e B con all’attivo 25 gol. Terminata la carriera agonistica, ha iniziato quella di vice-allenatore per poi collaborare, da dirigente, con Palermo e Roma, prima di conseguire il patentino da ...

