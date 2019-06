Milan | ufficiale | Frederic Massara è il nuovo direttore sportivo

Ufficiale - Massara nuovo direttore sportivo del Milan : AC Milan comunica che affiderà, a partire dal 1° luglio p.v., il ruolo di direttore sportivo della Prima Squadra a Frederic Massara, il quale riporterà direttamente al direttore Sviluppo Strategico Area Tecnica del Club, Paolo Maldini. Massara, nato a Torino l’11 novembre 1968, da calciatore ha collezionato 221 presenze tra Serie A e B con […] L'articolo Ufficiale, Massara nuovo direttore sportivo del Milan è stato realizzato da ...

UFFICIALE- Giampaolo è il nuovo tecnico del Milan : Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico succede a Rino Gattuso ed è stato preso per cercare di riportare i rossoneri in Champions. Giampaolo dopo aver risolto il contratto che lo legava alla Sampdoria ha sottoscritto un biennale con opzione sul terzo anno a due milioni a stagione. La notizia era già nell’aria e mancava solo l’ufficialità. Lo ha scelto personalmente Paolo Maldini che lo ritiene ...

Milan - UFFICIALE : ecco Boban e Maldini. Gazidis : “C’è grande emozione” : UFFICIALE Boban MALDINI- Tramite il proprio sito UFFICIALE, il Milan ha comunicato l’arrivo di Boban e Maldini, i quali rappresenteranno le colonne dei rossoneri in chiave futura. L’ex centrocampista croato è apparso piuttosto emozionato per il nuovo incarico da chief football officer: “Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il […] L'articolo Milan, UFFICIALE: ecco Boban e Maldini. Gazidis: ...

Milan - ora è ufficiale : a Maldini e Boban le chiavi dell’area sportiva del club : Il Milan ha annunciato “di aver affidato a Paolo Maldini il ruolo di Direttore tecnico del club. In questa nuova veste lavorerà a stretto contatto con il nuovo Chief Football Officer, Zvonimir Boban“. Tradotto: le due leggende rossonere hanno ora ufficialmente in mano le chiavi dell’area sportiva della società e toccherà a loro guidarne la rinascita nell’era Elliott. Così ha deciso l’amministratore delegato Ivan Gazidis ...

Ufficiale - Maldini è il nuovo direttore tecnico del Milan : AC Milan comunica di aver affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico del Club. In questa nuova veste lavorerà a stretto contatto con il nuovo Chief Football Officer Zvonimir Boban. L’ex capitano rossonero, dopo venticinque anni di gloriosa carriera da giocatore, passa così dal ruolo di direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sportiva alla […] L'articolo Ufficiale, Maldini è il nuovo direttore tecnico del Milan ...

Ufficiale - Boban nuovo Chief Football Officer del Milan : Boban Milan – Zvonimir Boban lascia la Fifa: è ufficialmente il nuovo Chief Football Officer del Milan. Il club rossonero ha comunicato la novità nell’organigramma societario attraverso una nota Ufficiale: «AC Milan comunica la nomina di Zvonimir Boban come Chief Football Officer del Club. Boban sarà responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive, lavorando […] L'articolo Ufficiale, Boban nuovo ...

Ufficiale - Ettore Messina nuovo coach dell’Olimpia Milano : Ettore Messina è ufficialmente il nuovo coach e ”president of basketball operation”, ossia responsabile dell’area tecnica, dell’Olimpia Milano. Lo annuncia la società sul proprio sito, confermando contestualmente che ”Pantaleo Dell’Orco assumerà la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione del club a partire dal prossimo 1 luglio”. «La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il Sig. ...

