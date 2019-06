Milan | attesa sentenza Tas su Europa League Accordo con Uefa? Roma e Torino

Milan - in attesa della sentenza Uefa Paul Singer compra l'hotel dei vip a Venezia : In attesa della decisione dell’Uefa sulla partecipazione del Milan alla prossima Europa League, Elliott conclude un’altra operazione in Italia. Non si tratta di una novità, perché ad agosto del 2017 il fondo di Paul Singer aveva già acquisito la maggioranza (il 75%) dello storico hotel Bauer a Venez

VASCO ROSSI CONCERTO SAN SIRO 2019 - MilanO/ Scaletta : attesa anche per Burt : VASCO ROSSI in CONCERTO a San SIRO di MILANO, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del VASCO Non Stop Live 2019.

Milan - ore di attesa per la risposta di Maldini : la fumata bianca però appare al momento lontana : L’amministratore delegato Gazidis attende la risposta di Maldini circa la proposta presentatagli qualche giorno fa, ma le sensazioni non sono positive Definiti gli addii di Leonardo e Gennaro Gattuso, il Milan ha già iniziato la riorganizzazione del board dirigenziale, partendo dalla figura di Paolo Maldini. Lapresse Ivan Gazidis ha intenzione di tenere l’ex capitano rossonero in società, affidandogli quello che, fino a qualche ...

Milan - attesa la sentenza Uefa sul Fair Play Finanziario : tutti i possibili scenari : Nei prossimi giorni è attesa la sentenza della Uefa sul Fair Play Finanziario. Tante le possibili strade che si aprono per il Milan e che potrebbero coinvolgere anche altri club. Facciamo chiarezza. Tutto è partito dal peccato originale: fare ricorso contro la sentenza che avrebbe escluso il Milan dall’Europa League della scorsa stagione. Accettando quel verdetto, il Milan oggi sarebbe pulito e non avrebbe problemi con l’Europa ...

Milano - l’adunata degli alpini entra nel vivo in attesa della grande sfilata : In città 500mila penne nere. Annullata per il maltempo l’esibizione dei paracadutisti. Due ragazzi contestano Salvini: identificati dalle forze dell'ordine