Migranti | torna Galantino e attacca | Politica supera limiti

Migranti - la Sea Watch 3 ambia rotta e torna vicino a Lampedusa : Migranti, la Sea Watch 3 ambia rotta e torna vicino a Lampedusa La nave che mercoledì ha soccorso 53 persone in zona Sar libica in mattinata si stava dirigendo verso Malta ma, si apprende dal sito Marinetraffic, ha poi modificato la direzione. Salvini: “Ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli ...

Migranti - la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa : Migranti, la Sea Watch 3 cambia rotta e torna vicino a Lampedusa La nave che mercoledì ha soccorso 53 persone in zona Sar libica in mattinata si stava dirigendo verso Malta ma, si apprende dal sito Marinetraffic, ha poi modificato la direzione. Salvini: “Ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli ...

Danimarca torna a sinistra - crolla il partito anti-Migranti. La Frederiksen primo ministro : Netta vittoria dei socialdemocratici in Danimarca, crollano invece i populisti xenofobi crollano, in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, dopo l'exploit del 2015. E' questo l'esito delle elezioni parlamentari nel paese scandinavo, con la 49enne leader socialdemocratica Mette Frederiksen che si appresta a diventare il primo ministro piu' giovane nella storia del suo paese. Secondo gli ultimi exit poll, alla coalizione di centrosinistra ...

La Danimarca torna a sinistra - crollano il partito anti-Migranti. La Frederiksen primo ministro : Netta vittoria dei socialdemocratici in Danimarca, crollano invece i populisti xenofobi crollano, in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, dopo l'exploit del 2015. E' questo l'esito delle elezioni parlamentari nel paese scandinavo, con la 49enne leader socialdemocratica Mette Frederiksen che si appresta a diventare il primo ministro piu' giovane nella storia del suo paese. Secondo gli ultimi exit poll, alla coalizione di centrosinistra ...

Migranti - la Marina italiana soccorre barcone con 90 disperati in Libia. Aiuti - accuse e morti - cosa non torna : La nave della Marina militare italiana Cigala Fulgosi è intervenuta in soccorso dei Migranti a bordo del gommone che da mercoledì si trova in difficoltà al largo della Libia, nelle acque tra Tunisia e Malta. L'allarme è stato raccolto direttamente dai naufraghi da Alarm Phone, il servizio che assist

Migranti - nave Sea Watch 3 torna in mare : vince ricorso in tribunale contro l’Olanda : Sea Watch 3, dopo essere stata bloccata in porto per un mese, tornerà in mare: il tribunale dell'Aia, a cui l'ong aveva presentato ricorso, ha dato torto al governo olandese, che lo scorso 2 aprile aveva emanato un nuovo codice di navigazione molto restrittivo che di fatto impediva all'ong di operare.

Migranti - Mediterraneo "dei bambini" : 3.800 in Europa via mare in tre mesi (e tornano le Ong) : "Persistono rilevanti gap nel sistema di protezione e inclusione sociale dei giovani Migranti e rifugiati in Italia" avverte...

Migranti - tornano le Ong nel Mediterraneo. Nuove missioni di Mediterranea e Sea Watch : tornano le navi umanitarie nel Mediterraneo privo di soccorsi. Quelle che sono riuscite a sganciarsi dalle catene con cui i vari stati europei le hanno tenute ferme in porto annunciano Nuove missioni. ...