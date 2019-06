Migranti | il trucco della nave madre | portati vicino all’Italia e poi lasciati su un

"Il trucco della Germania : Migranti sedati e rispediti in Italia" : In sei mesi la Germania ha mandato in Italia quasi 1.200 profughi e vuole aumentare il ritmo. Ma secondo una inchiesta de La...

Il trucco tedesco per spedire i Migranti in Italia : "La Germania ha sferrato un'offensiva in grande stile per trasferire più "dublinanti" possibili in Italia, cioé quei profughi che secondo le regole Ue dovrebbero essere trasferiti nei Paesi di primo approdo. E se i porti restano chiusi, come Matteo Salvini ricorda quotidianamente, gli aeroporti non lo sono affatto". Lo riporta una inchiesta di Repubblica, che cita "i dati più aggiornati del ministero del suo omologo tedesco, ...