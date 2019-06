Migranti | come funziona la tratta nel Mediterraneo | il video che lo documenta

Lampedusa - ecco come la “nave madre” trasborda i Migranti sul barchino : il video : Il video è stato girato dall’agenzia Frontex e diffuso dalla Polizia. Nelle immagini si vede un gruppo di migranti trasferito da un peschereccio a un’imbaracazione più piccola. Il trasbordo è avvenuto all’alba di oggi, venerdì 21 giugno, a 60 miglia da Lampedusa. Subito dopo la “nave madre” ha tentato di fare rientro verso le coste della Libia, ma è stata intercettata e bloccata da una motovedetta della Guardia di ...

Il video che documenta come funziona la tratta dei Migranti : Un peschereccio, la 'nave madre', traina un barcone dalla Libia verso l'Italia. Si ferma, fa accostare l'imbarcazione, poco più di uno scafo bianco senza nient'altro che un motore fuoribordo, e comincia il trasbordo di decine di persone. Sono migranti che indossano magliette colorate e giubbotti di salvataggio ancora più sgargianti. Si accalcano stretti l'uno all'altro sullo scafo, alcuni scendono attraverso i boccaporti ...

Come il food delivery ha iniziato a sfruttare i Migranti irregolari : (foto: Matthew Horwood/Getty Images) Negli ultimi tempi, il lavoro di consegne a domicilio effettuato dai rider è diventato il nuovo simbolo di un certo rischio di sfruttamento sul lavoro. Bisogna correre da una parte all’altra della città, si viene giudicati da un algoritmo, non esistono tutele contrattuali e non c’è possibilità di essere stabilizzati. Eppure, oggi si scopre che quella dei fattorini di per sé non è la categoria più ...

Pure Madonna fa la buonista : "Gestione dei Migranti come al Mediovevo" - : Anna Rossi Anche Madonna alza la voce e col suo nuovo album parla di una civiltà che sta "sprofondando nel Medioevo" Il nuovo album Madame X di Madonna è già sulla bocca di tutti. Ma anche le sue parole riportate in esclusiva a Vanity Fair. La cantante, infatti, non usa giri di parole e si scaglia contro tutti. Nessuno escluso. "È la migliore risposta che avevo al Medioevo in cui stiamo sprofondando - dice -. Il mondo sta andando ...

Ecco come le Ong provano a sfidare il governo sui Migranti : Mauro Indelicato Altro barcone con migranti a bordo in difficoltà ed altro caso che le ong provano a montare, sia sotto il profilo mediatico che politico: Ecco la strategia usata sui social Oramai le partenze sono al ritmo di almeno una o due al giorno dalla Libia, anche se attualmente i numeri degli sbarchi sono ben lontani dai giorni delle emergenze. Il penultimo barcone la cui presenza nel Mediterraneo viene denunciata da Alarm ...

Migranti - Matteo Salvini : “Hanno il record di malattie come tubercolosi e scabbia” : Secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai Migranti spetta "il record di Tbc e scabbia": un'affermazione in risposta ai medici che sostengono che non ci sia un legame tra i Migranti e queste due malattie. Salvini assicura: "A tutti è garantito il diritto alle cure. Ovviamente nessuna legge, in Italia, mette e metterà mai in discussione il diritto alle cure sanitarie per tutti".

Migranti della Sea-Watch accolti da applausi e cartelli “Welcome in Lampedusa” : (Agenzia Vista) Lampedusa, 20 maggio 2019Migranti della Sea-Watch accolti da applausi e cartelli "Welcome in Lampedusa"I 47 Migranti rimasti a bordo della nave della ong Sea Watch 3 sono stati fatti sbarcare intorno alle 20 di ieri sera sotto indicazione del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che aveva disposto il sequestro della nave aprendo un’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Fopnte: Twitter/Sea-WatchFonte: ...

Come funzionano i rimpatri dei Migranti in Italia : Alcuni migranti vengono fatti salire in un volo charter per essere rimpatriati (foto: ©VINCENZO CORAGGIO / LAPRESSE) Il 14 maggio il tribunale di Venezia ha stabilito che un giovane ragazzo del Mali, cui era stata negata la protezione internazionale, ovvero l’istituto che viene riconosciuto a tutti a coloro che fuggono dal paese di origine per il fondato timore di essere perseguitati, non potrà essere rimpatriato. Il motivo: il ragazzo è ...

Giulia Bongiorno - rivoluzione sugli "statali Migranti" : "Come li assumeremo". Test e requisiti - cosa cambia : "Bloccheremo il fenomeno delle migrazioni". Giulia Bongiorno non parla di immigrazione clandestina, ma di pubblico impiego. La ministra, intervistata dal Messaggero, anticipa il suo progetto: "Concorsi territoriali basati sui singoli fabbisogni. Chi sceglie di fare quel concorso deve restare in quel

Italiani come noi - quale futuro per l’Ue? Tra scettici - delusi e (pochi) ottimisti : “Fisco e Migranti - stesse regole per tutti” : Il futuro dell’Unione europea è un argomento che non suscita grande entusiasmo. Tra i cittadini interpellati in strada in vista delle prossime elezioni europee, alcuni invocano l’Italexit; molti hanno perso ogni fiducia nel processo di integrazione, pur ritenendo che l’Italia debba rimanere nella zona Euro; gli stessi sostenitori della UE auspicano una profonda riforma delle regole. Ma in quale direzione? “Impossibile una ...

“Biblioteca vivente” : a Milano Migranti e clochard raccontano la loro storia come libri : A Milano immigrati e clochard diventano libri e vanno in giro a raccontare le loro storie. Con loro anche anziani e disabili. Il progetto si chiama "Biblioteca vivente" e coinvolge 4 quartieri della città. A tirarne le fila c'è la cooperativa sociale Abcittà in collaborazione con il Comune. L'obiettivo è quello di promuovere il dialogo, riducendo i pregiudizi e favorendo una maggiore comprensione reciproca.Continua a leggere

Migranti : ottavo giorno di digiuno per Biagio Conte - 'Per Paul e per tutti quelli come lui' : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - ottavo giorno di digiuno e preghiera per Biagio Conte. Il missionario laico, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, prosegue il suo sciopero della fame per sostenere la battaglia di Paul, un ghanese che da anni lavora come idraulico alla Missione e che a

Siri : Di Maio a Salvini - 'facile fare forte coi deboli - sia intransigente come su Migranti' : Mi aspetto dalla Lega e da Salvini una posizione intransigente, come ce l'ha sulla sicurezza e sui migranti, anche quando si recluta la classe politica devi stare attento". Per i 5 Stelle il caso ...