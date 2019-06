Microsoft | nuove tastiere con tasto Office?

Microsoft promette nuove funzioni per l'app Xbox di Windows 10 : Microsoft ha avviato un processo per cambiare il funzionamento dell'app Xbox per Windows 10. In origine era questo il metodo principale per accedere alla lista amici Xbox, ai messaggi e alle feature del party console tramite un PC. Tuttavia sembra che le cose stiano ora cambiando.Come riporta The Verge, Microsoft ha ora rinominato l'app come Xbox Console Companion e nella nota di aggiornamento scrive:"Quest'app è stata rinominata Xbox Console ...