Michele Serra contro il crocifisso al Tg2 risponde agli haters | ' Satanista tua sorella'

(Di venerdì 21 giugno 2019) Da pochi giorni è scoppiata la polemica, ancora una volta. Già l'anno scorso, dopo essere apparso durante un'edizione del Tg1, ilal collo della giornalista Marina Nalesso aveva fatto sì che nascessero diverse critiche che poi si erano placate. La diretta interessata si era difesa: "Qualcuno mi ha espresso solidarietà, alcuni si sono avvicinati, però devo dire che c'è stato molto silenzio. Probabilmente molte persone non condividono, ma in fondo ognuno è fatto in modo diverso". Successivamente ha dichiarato di essere determinata e ferma nella sua scelta e di non aver avuto mai ripensamenti. Questa volta nell'edizione delle 13 del Tg2 la giornalista è stata nuovamente bersata per la medesima questione di portare al collo un vistoso, durante la conduzione del telegiornale. Simboli religiosi in tv: le opinioni di chi è contrario Tra chi manifesta idee contrarie a ...

Morvenna1 : RT @luigivanti: Leggo che Michele Serra su “Repubblica” si è’ quasi scandalizzato perché una giornalista del Tg2 ha indossato il Crocifisso… - ml_tine : RT @luigivanti: Leggo che Michele Serra su “Repubblica” si è’ quasi scandalizzato perché una giornalista del Tg2 ha indossato il Crocifisso… -