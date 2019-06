Meteo | peggiora al nord | caldo al sud Oggi pomeriggio il Solstizio d'Estate!

Previsioni Meteo Lombardia : oggi piogge diffuse - domani peggioramento temporalesco : “oggi circolazione depressionaria con iniziale variabilità, piogge diffuse dalla tarda mattinata“: lo prevede il bollettino Meteo di Arpa Lombardia. “Martedì impulso perturbato da nordovest con peggioramento anche temporalesco dal pomeriggio. Mercoledì residua instabilità sui settori orientali, variabilità con rinforzi di vento su quelli occidentali. Giovedì flusso da nordovest stabile con tempo prevalentemente ...

Meteo : depressione in formazione nel Mediterraneo - tempo destinato a peggiorare : L'alta pressione si sta rapidamente facendo da parte lasciando scorrere, all'interno del Mediterraneo, aria decisamente più fredda proveniente dal nord Atlantico : la differenza rispetto a ieri...

Meteo - maltempo senza tregua sull’Italia : allerta per un nuovo peggioramento - sarà un weekend invernale : Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare un altro weekend invernale in questa primavera così bizzarra: per l’ennesima volta, il sabato e la domenica saranno condizionati da piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Il maltempo non concede quindi alcuna tregua: si è appena concluso il passaggio del ciclone che ha portato piogge, freddo ed eccezionali nevicate al Sud ...

Meteo Protezione Civile domani : nuovo peggioramento al centro-nord : La giornata di domani sarà caratterizzata da un nuovo peggioramento sulle regioni del centro-nord, in particolar modo al Nord-Ovest. Tempo più stabile invece al Sud e sulle regioni...

Meteo Liguria : breve tregua - poi un nuovo peggioramento : In Liguria, dopo giornate di pioggia e vento, stamattina il cielo è sereno: una breve tregua, secondo gli esperti del centro Meteo di Arpal, perché è atteso l’ingresso di nuove correnti settentrionali, e nel pomeriggio tornerà ad aumentare la nuvolosità con piogge che potranno interessare soprattutto la zona del centro-Ponente. I venti, in attenuazione in queste ore, torneranno a soffiare da questa sera. L'articolo Meteo Liguria: breve ...

Il Meteo peggiora - sfilza di voli dirottati e cancellati al "Colombo" : Dal primo pomeriggio pochissimi gli aerei che hanno deciso di atterrare: pesanti disagi per i passeggeri

Previsioni Meteo Lombardia : da domani rapido peggioramento : “Oggi flusso da ovest in quota con tempo prevalentemente soleggiato; da domani rapido peggioramento per la progressiva discesa di un nucleo perturbato da nord che porta sabato precipitazioni e temporali diffusi, e rinforzo del vento a tutte le quote fino a domenica“: sono le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. “Dalla sera di domenica e nei giorni successivi correnti da nord sulla Lombardia, con una circolazione depressionaria ...

Meteo Protezione Civile domani : nuovo peggioramento sul Nord Italia - ecco i dettagli : Nella giornata di domani una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà da Ovest alla nostra penisola apportando un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Tempo generalmente stabile...

Meteo - NEVE E GRANDINE A MAGGIO/ Previsioni : peggiora al Nord nelle prossime ore : Previsioni METEO, oggi NEVE e GRANDINE al Nord: le Previsioni per le prossime ore non sono affatto positive, peggioramento in atto.

Meteo : al via il peggioramento - tanta instabilita' oggi sull'Italia : Siamo ancora alle primissime fasi del forte peggioramento di cui vi abbiamo ampiamente parlato in settimana, peggioramento che per diverse aree risulterà eccezionale in termini di portata fredda per...