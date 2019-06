Mercato Napoli | gli azzurri valutano il doppio colpo | la situazione

Mercato Napoli - torna di moda il difensore iberico - vuole lasciare il suo club : Il Napoli riflette su Alejandro Grimaldo in rotta con il Benfica. Il difensore spagnolo non ha prolungato il suo accordo con il club lusitano. Non c’è l’accordo per il prolungamento del contratto e il calciatore sta pensando ad un addio. Grimaldo è stato individuato da Carlo Ancelotti come sostituto di Mario Rui dato i partenza, é un profilo che interessa molto al Napoli. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una proposta per ...

CalcioMercato Fiorentina - nel mirino c’è l’attaccante del Napoli - i dettagli : La Fiorentina dovrà rinforzarsi in attacco dopp la decisione di non riscattare Luis Muriel dal Siviglia, l’attaccante colombiano probabilmente resterà in Italia con la maglia dell’Atalanta. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina avrebbe individuato il rinforzo per l’attacco in Roberto Inglese, di proprietà del Napoli che lo ha prestato al Parma nell’ultima stagione (25 presenze e 9 ...

Juventus - Sarri si presenta : trattativa - modulo - Mercato - rapporto con Napoli : Conferenza Sarri live – Il grande giorno è arrivato. Il nuovo allenatore della Juventus si presenta a tifosi e giornalisti. Dopo tanta attesa, la Vecchia Signora ha scelto il successore di Massimiliano Allegri. Decisione in controtendenza rispetto alla storia e tradizione juventina, scelta inaspettata ma allo stesso tempo coraggiosa. Si intuisce il desiderio, da parte della proprietà, di voler dare una svolta nella mentalità, un ...

CalcioMercato Napoli - James Rodriguez parla del suo futuro : “al momento non so cosa farò - ma…” : Subito dopo il match tra Colombia e Qatar, James Rodriguez ha risposto alle domande circa un suo trasferimento al Napoli La Colombia ha appena battuto il Qatar staccando il pass per i quarti di finale di Coppa America, ma le domande rivolte a James Rodriguez riguardano solo il mercato. LaPresse/Ciro Sarpa Il colombiano è vicino al Napoli, il club di De Laurentiis sta trattando con il Real Madrid per chiudere questa difficile operazione, ...

Il Mattino sul Mercato Juve : Sarri non vuole calciatori del Napoli : Sarri è a Torino, da ieri il nuovo allenatore della Juventus è con Nedved e Paratici per conoscere i luoghi bianconeri. Oggi alle 11 ci sarà la presentazione ufficiale in cui Andrea agnelli spiegherà le motivazioni della sua scelta. Ma per adesso Sarri ha già compiuto i primi passi, ha firmato il contratto più lungo della sua carriera, 3 anni secchi, e con grande sorpresa ha preteso che anche il suo staff firmasse un contratto simile. A Napoli e ...

CalcioMercato Napoli - De Laurentiis a 360° : da James a Manolas - il presidente dice tutto : Calciomercato Napoli – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli commenta le voci che vogliono i partenopei in trattativa per James Rodriguez e Manolas. Nel dettaglio il numero uno del Napoli per quanto riguarda il colombiano dice: “James? Abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e un attaccante. James Rodriguez risponde a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti. ...

Mercato Napoli - Zazzaroni : “Gran colpo si può chiudere settimana prossima! Allan può partire…” : Zazzaroni per James Rodriguez la trattativa si può chiudere già la prossima settimana A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ivan Zazzaroni che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la trattativa tra Rodriguez-Napoli: “Al primo ci può stare, ma al secondo anno, Ancelotti deve vincere. James Rodriguez vuole assolutamente venire a Napoli, Napoli lo vuole e ...

CalcioMercato Napoli – L’interesse per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

CalcioMercato Napoli - in Colombia si sbilanciano : 'E' fatta per James Rodriguez' (RUMORS) : In Colombia si sono sbilanciati su James Rodriguez al Napoli. In particolare lo ha fatto il sito Espn con un tweet: "James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo essere passato per il Bayern e senza un ruolo nel Real Madrid, il Colombiano andrà in prestito con diritto di riscatto al Napoli". Queste le parole dell'emittente sudamericana, anche se nel capoluogo campano ci vanno molto cauti ed è silenzio, almeno per ora. Come è ormai ben noto, il ...

CalcioMercato Napoli - procede spedita la trattativa per James Rodriguez : le ultime : Il club azzurro aspetta notizie da Jorge Mendes, che sta provando a convincere il Real Madrid a far partire il giocatore alle condizioni del Napoli Il Napoli sogna il colpo James Rodriguez, il club azzurro spinge forte sul giocatore, che potrebbe adesso davvero sbarcare in Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Dopo i passi avanti compiuti ieri, la società del presidente De Laurentiis attende adesso buone notizie da Jorge Mendes, volato a Madrid ...

CalcioMercato Napoli - i tifosi sognano : ESPN Colombia dà per fatto l’arrivo di James Rodriguez! [FOTO] : Il suo nome viene accostato al Napoli da ormai molto tempo. I buoni rapporti con Ancelotti, che lo ha allenato in passato, e la certezza che non rimarrà né al Bayern Monaco né al Real Madrid sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre di più James Rodriguez verso la città partenopea. A dare l’affare per quasi concluso è ESPN Colombia, che si sbilancia sul proprio profilo Twitter “James Rodriguez – si legge ...

CalcioMercato Napoli - da Manolas fino a James Rodriguez : il punto : Il club del presidente De Laurentiis lavora per migliorare la rosa, si registrano passi avanti nell’operazione James Rodriguez Giorni frenetici, ore calde e incontri sempre più numerosi. Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, gli obiettivi sono tanti e importanti e riguardano calciatori di fascia alta. Alfredo Falcone/LaPresse Per la difesa resta sempre caldissimo il nome di Kostas Manolas, la ...

Strategia Napoli – Sarri alla Juve può spingere il Mercato azzurro : Strategia Napoli – Tramite la firma di Marco Azzi, La Repubblica scrive in merito alla Strategia del Napoli per rinforzarsi contro la Juventus. Strategia Napoli – Stando a quanto riportato dal quotidiano, l’approdo di Sarri in casa bianconera può essere un forte stimolo per la campagna acquisti del Napoli. Di Lorenzo non basta “Qualcosa si muove e i tifosi sperano che il clamoroso passaggio di Sarri alla Juventus si ...

CalcioMercato Napoli - riscattato Ospina dall’Arsenal : il club azzurro si tiene il portiere colombiano : La società del presidente De Laurentiis ha esercitato il riscatto del portiere colombiano, diventato a tutti gli effetti un giocatore del Napoli Il Napoli ha riscattato David Ospina dall’Arsenal, il portiere colombiano è diventato dunque a tutti gli effetti un calciatore del club di Aurelio De Laurentiis. E’ stato dunque esercitato il diritto fissato la scorsa estate, con il Napoli che ha quindi versato quattro milioni di euro ...