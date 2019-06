Mercato Juventus | è iniziata l’era di Sarri | un attaccante verso l’addio

Mercato Juventus 2019-2020 : tabella acquisti e cessioni : Mercato Juventus 2019-2020: la tabella delle operazioni in entrata ed in uscita della sessione estiva 2019/2020. Mercato bianconero ancora in fase apparente di stallo ma destinato a sbloccarsi rapidamente dopo l’ufficializzazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri, accasatosi a Torino dopo la breve esperienza in Inghilterra al Chelsea. Il principale acquisto, il fantasioso centrocampista gallese Aaron […] More

Juventus - non solo Rabiot : le mosse di Paratici sul Mercato : Maurizio Sarri ha ufficialmente incominciato la sua avventura alla Juve. Il tecnico ha già in mente quale saranno le richieste da fare alla società. Rabiot (24), centrocampista del Psg, è in cima agli obiettivi del club, che è sempre vigile sui giocatori svincolati. I bianconeri hanno offerto 7 mili

CalcioMercato Juventus - Solskjaer ha dato il via libera per la cessione di Pogba : Calciomercato Juventus – Paul Pogba è tornato ad essere accostato ai bianconeri, nonostante la corte serrata del Real Madrid e le parole di ieri di Paratici. Nel frattempo, il suo attuale tecnico al Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dato il via libera per la cessione del francese al miglior offerente. Lo riporta il ‘Daily Star‘. L’allenatore norvegese è convinto che dalla cessione di Pogba lo United possa ...

Mercato Juventus - Sarri ha deciso : ecco le 3 pedine fondamentali! : Mercato Juventus- Sarà una Juventus totalmente rivoluzionata, sia dal punto di vista tattico, sia dall’approccio ad un totale modo differente di fare calcio. Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di ieri mattina è stato abbastanza chiaro. La nuova Juventus si baserà su 3 pedine fondamentali, pedine dalla grande qualità e intraprendenza negli ultimi 30 metri finali. […] More

CalcioMercato Juventus - è Rabiot il primo regalo per Sarri : 10 giorni ed il francese sarà bianconero : Calciomercato Juventus – Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza dell’allenatore Maurizio Sarri, idee chiare per l’allenatore che punta come prima cosa a conquistare i suoi nuovi tifosi e poi a provare a vincere qualche trofeo, compresa la Champions League che ormai in quel di Torino manca da troppo tempo. La dirigenza bianconcera sta lavorando senza sosta sul fronte Calciomercato, ormai ai dettagli ...

CalcioMercato news 21 giugno - trattative/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : Calciomercato news 21 giugno, le trattative e le ultime notizie su Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconeri pronti a dire addio a Mandzukic

CalcioMercato Juventus - ultime notizie : dall’arrivo di Sarri alle nuove idee : Calciomercato Juventus, ultime notizie: dall’arrivo di Sarri alle nuove idee La rivoluzione in casa Juventus è ancora in atto, forse iniziata dopo l’addio di allegri. Già sul finire della stagione avevano incominciato a circolare voci di un cambio importante. Chiuso un ciclo di successi, è necessario fermarsi un attimo e riprogrammare tutto. L’inizio derlla rivoluzione Lo scorso Ottobre, già nella dirigenza bianconera ci fu ...

CalcioMercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Pogba : Per la Juventus inizia la nuova era targata Sarri. Il nuovo allenatore bianconero è stato appena presentato a Torino e ha dovuto rispondere alle numerose domande dei giornalisti accorsi alla sua conferenza stampa. Tanti i temi dibattuti, una domanda anche sul modo di vestirsi, alla quale Sarri ha risposto sorridendo: "Basta che a questa età non mi fate andare in giro senza vestiti". Il nuovo tecnico bianconero, inoltre, non rinnega il suo ...

Juventus - Sarri si presenta : trattativa - modulo - Mercato - rapporto con Napoli : Conferenza Sarri live – Il grande giorno è arrivato. Il nuovo allenatore della Juventus si presenta a tifosi e giornalisti. Dopo tanta attesa, la Vecchia Signora ha scelto il successore di Massimiliano Allegri. Decisione in controtendenza rispetto alla storia e tradizione juventina, scelta inaspettata ma allo stesso tempo coraggiosa. Si intuisce il desiderio, da parte della proprietà, di voler dare una svolta nella mentalità, un ...

Mercato Juventus - Sarri ha chiesto 3 acquisti : c’è una sorpresa! : Mercato Juventus- Primo giorno da nuovo allenatore della Juventus per Maurizio Sarri, ma occhi puntati già al prossimo Mercato. Come accennato nei giorni scorsi, la Juventus punterà forte su un nuovo centrale difensivo, una nuova mezz’ala e un nuovo attaccante. No a Manolas, in difesa spazio ad una richiesta a sorpresa. Il tecnico toscano ha […] More

CalcioMercato Juventus - il giovane talento Hamza Rafia a un passo dai bianconeri (RUMORS) : Giornata importante per la Juventus, in quanto oggi giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presenterà ufficialmente il suo tecnico Maurizio Sarri all'Allianz Stadium. Continua però il lavoro della dirigenza bianconera, che è pronta a regalare al tecnico toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Oltre a puntare su giocatori affermati, la Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani. Basti ricordare negli ultimi anni gli arrivi di ...

CalcioMercato Juventus – Non tramonta l’ipotesi De Ligt - per il centrocampo vivi i nomi di Rabiot e Pogba : La Juventus non molla la pista De Ligt, tenendo monitorata al tempo stesso anche la situazione relativa a Rabiot: il sogno però resta Pogba Sbarcato Sarri a Torino, la Juventus adesso torna a concentrarsi sul mercato, dove è molto attiva per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il reparto difensivo, il club bianconero non molla la pista De Ligt, il quale non si è ancora accordato né con il ...

CalcioMercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Mercato Juventus - oltre Rabiot : offerta monstre per il gioiello del PSG : Mercato Juventus – La Juventus è alla ricerca di un difensore di spessore da inserire nella rosa dopo il ritiro di Andrea Barzagli. I nomi accostati in questi giorni ai bianconeri sono diversi: il sogno porta il nome di Koulibaly ma strapparlo al Napoli non sarà per nulla facile. Ci vogliono più di 100 milioni di euro e la concorrenza inglese […] More