Meghan Markle trova un lavoro? Ora è anche una consulente di bellezza

La duchessa Meghan Markle è una spendacciona? : Secondo un’ex corrispondente della Bbc, esperta in affari che riguardano la famiglia reale britannica, le spese folli della moglie di Harry starebbero mettendo sempre più a rischio la sua popolarità fra i sudditi. La gravidanza di Meghan Markle è stata fra le più costose della monarchia con il suo milione di sterline spese per il look premaman, il ricovero in ospedale, il tanto discusso baby-shower e trattamenti estetici vari, di cui ...

Meghan Markle - Harry difende la moglie dalle critiche : Dopo la decisione di Harry e Meghan di lasciare la dimora di Kensington Palace per trasferirsi presso Frogmore Cottage, hanno cominciato a rincorrersi ulteriori voci su un litigio tra i Duchi di Sussex e la coppia Kate – William. Questi rumors non hanno certo lasciato indifferente Harry che, come rivelato da una fonte a lui vicina alla testata britannica Sunday Times, ha eliminato dalla sua cerchia ristretta tutti quelli che hanno espresso ...

Kate Middleton e William - strappo epocale : fondazioni - scaricati da Meghan Markle e Harry : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverbe

Meghan Markle ha un nuovo lavoro. Sarà una beauty editor? : Meghan Markle, il beauty look post parto Meghan Markle, il beauty look post parto Meghan Markle, il beauty look post parto Meghan Markle, il beauty look post parto Meghan Markle, il beauty look post partoMeghan Markle, il beauty look Meghan Markle, il beauty look Meghan Markle, il beauty look Meghan Markle, il beauty look Meghan Markle, il beauty look Meghan Markle, il beauty look Meghan Markle, il beauty look da gravidanzaMeghan Markle, il ...

Meghan Markle umiliata! il matrimonio durerà tre anni e Harry snobba il Royal Ascot : Meghan Markle si è aggiudicata l’ennesimo soprannome crudele: “Sposa laureata”. Il nomignolo, che le è stato appioppato da uno dei membri anziani della Famiglia Reale, sembra un nonsenso ma in realtà nasconde una cattiveria, ossia il matrimonio tra l’ex attrice e Harry durerà solo tre anni, come un corso di laurea.-- Voci di divorzio si erano già inseguite in passato, mentre Meghan era in dolce attesa, poi erano state subito insabbiate. Pare ...

Meghan Markle festeggerà il compleanno con la regina Elisabetta : “È un grande onore” : È stata invitata per la prima volta nella residenza estiva di sua maestà The post Meghan Markle festeggerà il compleanno con la regina Elisabetta: “È un grande onore” appeared first on News Mtv Italia.

L’appello di Meghan Markle : «Adottate un cane - è una gioia che cambia la vita» : I cani di Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleHarry e Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleHarry e Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleHarry e Meghan Markle I cani di Meghan MarkleMeghan MarkleI cani di Meghan MarkleI cani di Meghan MarkleMeghan MarkleI cani di Meghan MarkleMeghan MarkleMeghan MarkleMeghan MarkleMeghan Markle Meghan Markle lo scorso gennaio è diventata madrina di quattro associazioni, emblema delle cause ...

Meghan Markle - finisce in carcere l'estremista che minacciò il principe Harry per il colore della pelle : L'adolescente di estrema destra, Michal Szewczuk, che aveva accusato il principe Harry di essere un "traditore della sua razza" per aver sposato l'afroamericana Meghan Markle è stato condannato a quattro anni e tre mesi di detenzione. La sentenza contro Szewczuk, 19 anni, è stata emessa dalla Old Ba

Principe Filippo contro Meghan Markle - la stoccata a Harry : “Le attrici si frequentano - non si sposano” : “Le attrici si frequentano, non si sposano“. È la stoccata lanciata dal Principe Filippo, marito della regina Elisabetta II, al nipote Harry. Il riferimento è al suo matrimonio con Meghan Markle, ex protagonista della serie tv Suits: a rivelarlo è una fonte vicina alla famiglia reale a Fox News. L’anziano consorte di Sua Maestà ha espresso quindi tutta la sua contrarietà nei confronti delle nozze al figlio di Carlo ma il suo ...

Arrivano le prove! Meghan Markle ha tradito Harry con una vecchia fiamma : Dall'Inghilterra la fanno trapelare come una notizia pressoché certa: Meghan Markle ha tradito il Principe Harry. Meghan Markle e il suo Principe non sono più una coppia felice. Ad affermarlo sono i tabloid inglesi dopo l’agghiacciante scoperta sulla loro relazione. Questa volta si pone l’accento su Meghan: secondo alcune voci avrebbe tradito Harry. La notizia arriva a pochi giorni da un’altra vicenda di tradimento, ma da parte ...

Meghan Markle : «Tocchi personali per rendere intimo il royal wedding» : Harry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del matrimonioHarry e Meghan le foto inedite del ...

Il battesimo di Archie si terrà in un luogo speciale per il principe Harry e Meghan Markle : Sarà il prossimo luglio The post Il battesimo di Archie si terrà in un luogo speciale per il principe Harry e Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle - il segreto della foto del figlio Archie e la sfida con Kate Middleton : Meghan Markle e Harry hanno pubblicato una nuova foto del figlio Archie, in occasione della Festa del Papà, celebrata in Inghilterra il 16 giugno. Il piccolo, nato lo scorso 6 maggio, era stato mostrato due giorni dopo il parto. E a sorpresa i Duchi del Sussex, molto attenti alla privacy, hanno postato su Instagram un altro scatto dove si vedono gli occhioni e la testolina del neonato intento a stringere il dito del papà. L’immagine è in ...