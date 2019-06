Marco Giallini | lo sfogo sulla Roma | “Pallotta? Ma chi è | chi lo conosce? Hanno rotto i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Pallotta? Ma dove sta? Ma chi è, ma chi lo?“.è sbottato e, da tifoso giallorosso, ha detto la sua sull’attuale situazione della, la sua squadra del cuore al centro dei riflettori dopo l’addio dell’ex capitano Francesco Totti. L’attoreno è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport dove si è lasciato andare ad uno. “Ho scritto recentemente un post di saluto dedicato a Daniele De Rossi, che conosco, perché mi è dispiaciuto molto per il suo addio. Così come per quello che è successo per Totti – ha esordito-. A caldo ho pensato di dire basta, perché quello che sta succedendo nellaè incredibile. Però poi laè una passione che non si può spegnere. Certo è che con questa politica non si vincerà mai nulla. Pallotta? E’ un presidente che non, non ha intenzione di vivere qui, ...

