Marcia su Roma e caduta di VirginiaCronaca di una sindaca esausta

Fa retroMarcia con l'auto! Figlia travolta e uccisa : Nulla da fare per la bambina di diciotto mesi finita sotto le ruote della macchina della madre. Villarbasse (Torino) - Nel fare retromarcia con la sua vettura nel cortile di casa ha inavvertitamente schiacciato ed ucciso la sua bambina di 18 mesi. Si è consumata in una manciata di secondi la tragedia familiare che ha gettato nella disperazione una famiglia da anni residente a Villarbasse - piccolo comune in provincia di Torino, in Piemonte ...

Roma - Buca Capitale adesso dilaga anche sui Marciapiedi : I centauri abituati a dribblare crateri come Messi coi difensori l?avrebbero forse potuto dire a occhio, già da un po?. Ma i numeri secchi della statistiche non mentono: nella...

RetroMarcia e riallineamento : C’è una terza sedia nella sala stampa di Palazzo Chigi dove è annunciata la conferenza stampa di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Dal corridoio che vi accede si sente la voce stentorea del vicepremier in arrivo. Alle sue spalle si materializza anche Giancarlo Giorgetti. È la prima volta del presidente del Consiglio solo con i capi della Lega. Il pretesto è l’approvazione del decreto Sicurezza bis, ma il ...

La retroMarcia di Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy e il “set tossico” : su Patrick Dempsey “nessun’ombra” : Non tutti hanno compreso e gradito le esternazioni di Ellen Pompeo su Grey's Anatomy e il "set tossico" che per un decennio avrebbe reso difficile la vita del cast. La protagonista del medical drama di lunghissimo corso di ABC ne aveva parlato in un'intervista a Variety, svelando che per dieci anni la situazione sul set non è stata delle migliori, al punto da farle pensare di lasciare la serie. A farle cambiare idea sarebbe stata ...

Roma Pride in Marcia contro i passi indietro. Con un nemico : Matteo Salvini : Il coro “Odio la Lega” e un ‘santino’ con una madonna in trono che schiaccia sotto il piede il volto del ministro dell’Interno Matteo Salvini; su un cartello il vicepremier è raffigurato truccatissimo, mentre su un carro il logo della Lega è tramutato in ‘Lega Pop - prima le italiane’. Madrina della manifestazione quest’anno è Porpora Marcasciano, fondatrice del Mit, Movimento ...

Celli : retroMarcia ha sapore di beffa - progetto fatto male è amara verità : Roma – “Prima ‘No allo stadio’, poi ‘si’ a uno stadio fatto bene’. Ma ora che la Raggi ferma di nuovo tutto cosa dobbiamo dedurre? Che finalmente anche la Sindaca ha ammesso quello che noi dicevamo dall’inizio, che era uno stadio fatto male? Questa retromarcia ora ha proprio il sapore della beffa: la Raggi prende atto dei suoi fallimenti, dei pasticci fatti e cerca una via d’uscita. Ma sono ...

La retroMarcia il di Ceferin sulla SuperChampions arriva dopo le rivelazioni del NYT sui suoi rapporti con Agnelli : Fa quanto meno sorridere le dichiarazioni di Ceferin “Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare” ha detto in un’intervista allo Spiegel, parlando della rivoluzione prevista per la Champions. Il presidente della UEFA si è detto contrario ad accelerare la riforma, un netto cambio di marcia, arrivato dopo le critiche, anzi le minacce da parte di tutte le Leghe europee. Ma non solo, Ceferin parla dopo un articolo del NYT in cui il prestigioso ...

Pochettino fa retroMarcia «Voglio restare al Tottenham» e spegne le voci di un passaggio alla Juve : retromarcia per l’allenatore del Tottenham, Maurizio Pochettino in un’intervista a TalkSport spegne le voci di mercato che lo volevano come candidato sulla panchina della Juventus e conferma la sua permanenza a Londra. Mentre solo poche settimane fa aveva dato l’idea di essere pronto a salutare la società inglese “Dopo la Champions, vorrei andar via”, oggi ha ritrattato «Voglio restare qui. Oggi per me il Tottenham ...

Piccolo : Roma metterà su strada bus che non rispondono a normativa - retroMarcia su città green : Roma – “Virginia Raggi dribbla le norme europee. Evidentemente in Germania hanno trovato un ente disposto ad essere piu’ tollerante visto che tanto non dovranno circolare nella verde Germania. Cosi’ Roma mettera’ in circolo i bus israeliani che non rispondono alla normativa vigente. La nostra motorizzazione non ha norme ma applica fedelmente quelle vigenti che Atac e la sindaca vogliono aggirare per rimediare ...

A Roma sfila la Marcia per la vita : "L'aborto? Mette a rischio la sopravvivenza del genere umano" : Cristina Verdi Sabato i pro-life torneranno a manifestare per le vie della Capitale. L'anno scorso in piazza per il "no" all'aborto c'erano anche big della Lega come Fontana e Giorgetti Mentre il dibattito sull’aborto infiamma l’America, con la governatrice trumpiana dell’Alabama, Kay Ivey, che ha firmato un provvedimento per vietare l’interruzione di gravidanza anche in caso di stupro e incesto, sabato per le vie della Capitale ...